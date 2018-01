Anasayfa » Dünya

Renault Grubu'ndan dünya satış rakamında rekor

15 Ocak 2018, 15:17

Grup, tüm bölgelerde satış hacmini ve pazar payını artırdı. Özellikle Avrasya bölgesinde yüzde 13,6 ve Asya Pasifik bölgesinde yüzde 17 oranında satış artışı kaydedildi.

Renault Grubu, 2017 yılında satışlarında 5 yıl üst üste artış kaydederek 3 milyon 761 bin 634 satış adedi gerçekleştirdi. Yüzde 2,3 büyüyen pazarda Renault Grubu (Lada dahil), binek + hafif ticari dünya satışlarında yüzde 8,5’lik bir artış kaydetti. Grup’un pazar payı 2016’ya göre 0,2 puan artış ile yüzde 4 olarak gerçekleşti.

Hafif ticari araç pazarında ise 462 bin 859 satış adedi ile yeni bir rekora imza atan Grup, 2016 yılına göre yüzde 4,1’lik bir artış sağladı.



Renault ve Dacia markaları sırasıyla 2 milyon 670 bin 982 adet ve 655 bin 235 adet ile rekor satış gerçekleştirdi. Lada’nın satışları 17,8 oranında artış kaydederek 335 bin 564 adet olurken, Renault Samsung Motors’un satışları yüzde 10,1 düşüş ile 99 bin 846 adet olarak gerçekleşti.



Renault Grubu Ticari Direktörü Thierry Koskas “2017 yılında 3,7 milyonu aşan satış adedi ile Grup olarak yeni bir rekora imza attık. Tüm pazarlarda satış hacimlerimizi ve pazar paylarımızı arttırmaya devam ediyoruz. Ürün yenileme ve coğrafi açılım stratejimiz meyvelerini veriyor. 2018 yılında, Drive the Future planımız kapsamında satışlarımızı artırmaya ve globalleşmeyi sürdüreceğiz.” dedi.





Yüzde 3,3 büyüyen Avrupa pazarında, Grup’un satışları yüzde 5,6 artarak 1 milyon 911 bin 169 adede ulaştı. Grup’un, Avrupa pazarındaki payı 0,2 puan artarak yüzde 10,8 olarak gerçekleşti.



Renault, tek başına satışını yüzde 3,7 arttırdı ve pazar payı yüzde 8,2’ye yükseldi. 2016 yılında yenilenen Megane Ailesi ve 2017 Haziran’da gerçekleşen yeni Koleos lansmanı, Renault’nun satışlarının artmasında önemli rol oynadı. Captur, segmentinde 1 numara iken, Clio Avrupa’nın en çok tercih edilen 2. modeli olmayı sürdürdü.



Renault, elektrikli otomobil pazarında yüzde 23,8’lik pazar payı ile liderliğini sürdürüyor. Marka, satışlarını yüzde 38 arttırdı. Avrupa’nın en çok satılan elektrikli otomobili ZOE’nin satışlarında ise yüzde 44 artış kaydedildi.



Dacia, 2018 yılı başında lanse edilecek Yeni Duster’ın katkısı olmaksızın, satışlarını yüzde 11.7 arttırarak 463 bin 712 adet ile Avrupa rekoruna imza attı. Markanın pazar payı ise 0,2 puan artış ile yüzde 2,6’ya ulaştı. Bu artış, 2016 yılının sonunda ikinci fazı lanse edilen Sandero’nun elde ettiği başarılı sonuçlar sayesinde elde edildi.



Avrupa dışında yer alan bölgelerin tümünde satış hacmini ve pazar payını artıran Renault Grubu’nun satışları, yüzde 3,3 büyüyen pazarda yüzde 11,6 artış gösterdi. Avrupa dışındaki satış rakamı, toplam satışların yüzde 49,2 oranında önemli bir bölümünü oluşturuyor.



Renault Grubu, yeni ürün gamının başarısı sayesinde Rusya’da Renault Kaptur, LADA Vesta ve LADA XRAY, Çin’de Koleos, Türkiye’de Megane Sedan, Amerika’da ise Duster, Oroch ve Kwid ile pazardaki yerini sağlamlaştırdı.



Avrasya bölgesinde satışlar, yüzde 7 büyüyen pazarda yüzde 13,6 artış gösterdi. Lada markasını da bünyesine katan Grup’un pazar payı, özellikle Rusya’daki dinamizm sayesinde 1,4 puan artarak yüzde 24,5’e ulaştı.

Rusya pazarı, son dört yılda ilk kez genişleyerek yüzde 12,2 büyüme kaydetti. Grup, satışlarını (Lada dahil) yüzde 16,9 arttırdı. 2017 yılında Rusya’da satılan her dört araçtan birinden fazlası Lada ya da Renault markası oldu.

Lada, ürün gamını başarılı bir şekilde yenilemesinin ardından özellikle Vesta ve XRAY modelleriyle satışlarını yüzde 17 oranında yükseltti. Pazar payını yüzde 0,8 puan artıran marka, yüzde 19,5’lik bir pazar payına ulaştı.

Renault markası, 0,3 puanlık artış ile yüzde 8,5 oranında rekor pazar payı elde etti. Kaptur 30 bin 958, Duster 43 bin 715 adet satış rakamı kaydetti.

Rusya, Lada’nın da satış adetlerindeki artışın etkisiyle Grup’un ikinci büyük pazarı olmayı sürdürüyor.

Türkiye’de Renault, yüzde 2,8 daralan pazarda satışlarını yüzde 7 artırarak (130 bin 276 satış adedi) tarihi bir rekora imza attı. Megane Sedan’ın başarısı, elde ettiği 39 bin 300 satış adedi ile kanıtlandı. Markanın pazar payı 1,3 puan artış ile yüzde 13,6’ya ulaştı ve Renault, binek ve hafif ticari toplam pazarda ülkenin bir numaralı markası oldu.



Asya Pasifik bölgesinde, yüzde 2,7 büyüyen pazarda satışlar yüzde 17 artış gösterdi.

Çin’de, 2016 yılındaki 35 bin 278 satış adedine karşı, 72 binin üzerinde araç satışı ile Renault, bir yılda satışlarını ikiye katladı. Yeni Koleos ise 43 bin 400’ün üzerinde satış adedi ile başarısını kanıtlamış oldu.

Renault Samsung Motors’un satışları, rekabet yoğun pazarda yeni model eksikliği nedeniyle yüzde 10,1 düşüş gösterdi. Bu düşüş, 2016 yılında SM6 ve QM6 modellerin lansmanı sayesinde gerçekleşen hızlı büyümenin ardından yaşandı.



Afrika-Orta Doğu-Hindistan’da, Grup’un satışları yüzde 2,0 büyüyen pazarda yüzde 8,4 arttı. Grup’un bölgedeki pazar payı ise 0,4 puan artış ile yüzde 6,6’ya yükseldi.

İran pazarındaki satışlar Tondar ve Sandero’nun başarısı ile yüzde 49.3 artış gösterdi ve Grup’un pazar payı 2,4 puan artışla yüzde 10,8 oranında rekor bir paya ulaştı.

Hindistan’da Renault yüzde 3,1 pazar payı ile bir numaralı Avrupa markası olmaya devam ediyor.

Kuzey Afrika’da Grup satışları yüzde 4,7 daralan pazarda yüzde 5,6 arttı. Grup, 11 puanlık artışla yüzde 62,8 pazar payı elde ederek rekor kırdığı Cezayir’deki performansın etkisiyle, bölgede pazar payını 4,1 puan arttırarak yüzde 42,4’lük bir pazar payı elde etti.



Amerika bölgesinde yüzde 7,2 büyüyen pazarda satışlar yüzde 9,9 arttı. Böylece Grup’un pazar payı 0,2 puan artış ile yüzde 6,7’ye ulaştı.

Renault Grubu, yüzde 9,3 artan Brezilya pazarındaki toparlanma ile paralel olarak büyüme kaydetti. Captur ve Kwid gibi yeni modellerin getirdiği olumlu sonuçlar ile satışlarını yüzde 11,4 artıran Grup, 0,2 puan artış ile yüzde 7,7 oranında rekor bir pazar payı elde etti. Lansmanı Temmuz ayında gerçekleşen Kwid, 22 bin 600 satış adedine ulaştı.

Arjantin’de, yüzde 26,4 büyüyen pazarda Grup’un satışları yüzde 16,3 arttı.



Renault Grubu 2018 ticari öngörüsü

Global pazarın 2018 yılında, 2017 yılına kıyasla yüzde 2,5 büyümesi bekleniyor. Avrupa pazarının, Fransa pazarında öngörülen yüzde 1 oranında artış ile yüzde 1 büyümesi bekleniyor.



Brezilya pazarının yüzde 5, ve Rusya pazarının ise yüzde 10 büyümesi öngörülürken, Çin pazarının yüzde 5, Hindistan pazarının ise yüzde 6 büyüyeceği tahmin ediliyor.



Bu bağlamda, Renault Grubu’nun 2018 yılında tüm bölgelerde yenilenen ürün gamı sayesinde, uluslararası pazarlarda yeni Drive the Future planı ile bağlantılı olarak büyüyeceği öngörülüyor.