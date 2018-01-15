INFINITI Q Inspiration Concept Detroit Otomobil Fuarı’nda

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15 Ocak 2018, 15:09

INFINITI, Detroit Otomobil Fuarı’nda (NAIAS) yepyeni bir sedan formuna öncülük eden Q Inspiration Concept’i tanıttı.

INFINITI’nin tasarım yolculuğundaki en yeni adım olan Q Inspiration Concept, sedan karoserde temiz, sade ancak estetik formuyla fuarın yıldızlarından biri oldu. Bu yeni tasarım ile beraber INFINITI’nin yeni motor teknolojilerini barındıran lüks sedan otomobillerdeki vizyonu da sergileniyor.2017 yılında INFINITI, global pazarda toplam 246.492 adet araç satışı gerçekleştirerek hem önceki yıla göre satışlarını yüzde 7 arttırdı hem de 8 yıldır süren artış trendini sürdürdü. INFINITI markası, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Çin ve Tayvan’da tüm zamanların satış rekorlarına ulaştı.INFINITI Tasarım Direktörü Karim Habib, INFINITI Q Inspiration Concept hakkında; “Geleneksel sedan mimarisinin evrimini bir sonraki aşamaya taşıyoruz. Uzun kabin bölümünü akışkan bir biçimde daha dengeli bir oranda genel tasarımının içine katmayı amaçladık. Kısa ön tasarım ve uzatılmış karoser sayesinde konfor ve hacim anlamında tutucu bir segmentte yeni oranlar yakalayarak neler yapılabileceğini göstermek istiyoruz.” diyor.INFINITI Q Inspiration Concept’in Detroit Otomobil Fuarı’ndaki lansmanı, 15 Ocak 2018 Pazartesi günü, yerel saat ile 12:35’teki basın toplantısıyla gerçekleştirildi.