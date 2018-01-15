Iveco, Africa Eco Race ve Dakar 2018 genel sıralamasında ilk 5’in içinde

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15 Ocak 2018, 14:59

Gerard De Rooy, IVECO Powerstar’ıyla her etapta bitiş çizgisini ilk geçen kişi olarak istikrarlı bir performansla genel sıralamadaki 5.lik pozisyonunu koruduFederico Villagra da IVECO Powerstar’ıyla Dakar 2018’de 2.lik pozisyonunu korudu





7. Etap – Africa Eco Race 2018



Genel Sıralama – Africa Eco Race 2018

4. Etap – Dakar 2018

Genel Sıralama – Dakar 2018

Africa Eco Race’de yarışmacılar Fas’taki son iki etabı tamamladı. Gerard De Roy, taşlık yüzeyde araca gelebilecek hasarlardan kaçınmak için IVECO Powerstar’ını çok zorlamadı. Dikkatli sürüşüyle Vladimir Vasilyev’le olan farkı azalttı.Günün devamında yarışmacılar Moritanya’ya geçti. 6. Ve 7. etaplarda Gerard de Rooy bitiş çizgisine ilk ulaşan yarışmacıydı. Kendisi bu şekilde genel sıralamadaki 5.liğini güvene almış oldu.Wuf van Ginkel ise yarışmadan çekilmek zorunda kalırken Hollandalı de Rooy podyumdaki gözünü koruyor: 439 kilometrelik 8. etaptaki kum tepeleri genel sıralamadaki porsiyonunu geliştirmek için bir fırsat sunabilir.Dakar 2018’in 4. etabı olan San Juan de Marcona’da başlayıp biten etap, bugüne kadarki en zorlu yarışlardan biri oldu. 2000 metreden fazla yükseklik, sıcaklık, kum tepeleri ve navigasyon zorlukları yarışmacılar için bu etabı oldukça zorlu bir etap hâline getirdi. Bu zorluklara karşın IVECO bitiş çizgisine ulaşan 2. ekip olarak genel sıralamadaki yerini korudu.3. Etabın kazananı, 4. etabın 2.si olan Federico Villagra, yarışın ilk kısmında Nikolaev ile baş başa bir mücadele sergiledi. Arjantinli pilot ikinci bölümde zaman kaybetse de 3. ile arasındaki süre farkını iki saate çıkararak genel sıralamadaki ikincilik pozisyonunu korudu.İlk iki etapta ilk 5’te yarışı tamamlayan Ton Van Genugten, 3. etapta geçirdiği kaza sonucunda bir buçuk saat kaybetti. 4. Etapta ise vites kutusu sorunları nedeniyle sıralamada geriye düştü. IVECO Powerstar’la yarışan Genugten, genel sıralamada 11. sırada, Nikolaev’in dört buçuk saat gerisinde.Kazak pilot Artur Ardavichus, dolambaçlı 2. etapta takım arkadaşı Van Genugten’e geçirdiği kaza sonrasında yardımcı olurken zaman kaybetti. 4. Etapta ise hızlı bir başlangıç yapan Kazak pilot yarışmadaki en iyi performansını sergiledi. Günü en iyi sürücüler arasında tamamlayan Artur Ardavichus, 12.likten 5.liğe kadar yükseldiyse de son kısımda bir saatten fazla zaman kaybederek etabı 11. sırada, Nikolaev’in bir saat 45 dakika gerisinde tamamladı.Dakar yarışları, 4. etap kadar zorlu olması beklenen 267 kilometrelik bir başka etapla devam edecek. Liderlik yolu hâlâ açık ve IVECO Powerstar’lar sıkı birer rakip.1. Vladimir Vasilyev (Mini) 3s53d48s2. Mathieu Serradori (LCR 30) + 2d09s3. Guillaume Gomez (Optimus) + 30d27s4. Pascal Thomasse (Optimus) + 32d18s5. Andrey Rudskoy (GForce) + 34d30s---------1. Vladimir Vasilyev (Mini) 22s51d28s2. Mathieu Serradori (LCR 30) + 16d23s3. Pascal Thomasse (Optimus) + 2s2d6s4. Remy Vauthier (Optimus) + 3s42d52s1. Eduard Nikolaev (Kamaz) 4s35d08s3. Martin Kolomy (Tatra) + 38d49s4. Teruhito Sugawara (Hino) + 1s13d15s5. Gert Huzink (Renault) + 1s16d33s----------1. Eduard Nikolaev (Kamaz) 12s22d27s3. Siarhei Viazovich (Maz) + 2s22d23s4. Martin Macik (Liaz) + 2s22d57s5. Teruhito Sugawara (Hino) + 2s56d34s----------