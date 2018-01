Anasayfa » Güncel

Horoz Lojistik’in vizyonu, camda hayat buldu

15 Ocak 2018, 14:47

Horoz Lojistik, kuruluşunun 75. yılı için ünlü cam sanatçısı Felekşan Onar ile özel bir projede bir araya geldi.

Felekşan Onar’ın beş ayrı temada oluşturduğu koleksiyon, Horoz Lojistik’in sektördeki 75 yıllık gücünü vurguluyor. Her biri sertifikalı 200 eserle sınırlı olan “Horoz Lojistik 75. Yıl Felekşan Onar Özel Koleksiyonu”, Horoz Lojistik’in özel müşterileriyle buluşuyor.



Lojistik sektörünün en köklü kuruluşlarından olan Horoz Lojistik, sektördeki 75.yılını tamamlamanın gururunu yaşıyor. Horoz, bu anlamlı dönemi ünlü cam sanatçısı Felekşan Onar ile gerçekleştirdiği özel işbirliği ile taçlandırdı. Sanatçı, Horoz Lojistik’in 75 yılından ilham alarak, 5 temada toplam 200 eser yarattı. Her biri sertifikalı olan özel üretim eserler, Horoz Lojistik’in özel müşterilerine hediye ediliyor.



75. yıl koleksiyonunun ana parçası olan Saturn, ışıltısı ile albenisi en yüksek eseri olarak konumlanıyor ve kitap tutacağı veya aksan objesi olarak kullanılabiliyor. Horoz Lojistik’in kurumsal renkleriyle vücut bulan eser, 75 yıldır önce Türkiye, sonra tüm dünyada lojistik alanında hizmet veren Horoz Lojistik’in sonsuz servis alanına gönderme yapıyor.



Koleksiyonun diğer ana parçası ise Samanyolu. Horoz figürünün yansıtıldığı ve kare formda çalışılan 'Samanyolu' Horoz Lojistik’in kurumsal renkleriyle canlanan özel bir teknik ile dört farklı temada hayat buluyor. Seri üretim teknikleri yerine her noktasında el emeğinin söz konusu olduğu, her biri özel motifler içeren eserler, ağırlığı, dolgunluğu ve ışıltısı ile öne çıkıyor.



İnce elenip sık dokunarak hazırlanan ve oldukça emek sarf edilen koleksiyon, Horoz Lojistik’in vizyonu gibi uçsuz bucaksız hedeflerin habercisi olarak tanımlanıyor.