TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
tasiyanlar banner

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Horoz Lojistik’in vizyonu, camda hayat buldu

Horoz Lojistik’in vizyonu, camda hayat buldu

Tarih 15 Ocak 2018, 14:47

Horoz Lojistik, kuruluşunun 75. yılı için ünlü cam sanatçısı Felekşan Onar ile özel bir projede bir araya geldi.

Felekşan Onar’ın beş ayrı temada oluşturduğu koleksiyon, Horoz Lojistik’in sektördeki 75 yıllık gücünü vurguluyor. Her biri sertifikalı 200 eserle sınırlı olan    “Horoz Lojistik 75. Yıl Felekşan Onar Özel Koleksiyonu”, Horoz Lojistik’in özel müşterileriyle buluşuyor.  

Lojistik sektörünün en köklü kuruluşlarından olan Horoz Lojistik, sektördeki 75.yılını tamamlamanın gururunu yaşıyor. Horoz, bu anlamlı dönemi ünlü cam sanatçısı Felekşan Onar ile gerçekleştirdiği özel işbirliği ile taçlandırdı. Sanatçı, Horoz Lojistik’in 75 yılından ilham alarak, 5 temada toplam 200 eser yarattı. Her biri sertifikalı olan özel üretim eserler, Horoz Lojistik’in özel müşterilerine hediye ediliyor.

75. yıl koleksiyonunun ana parçası olan Saturn, ışıltısı ile albenisi en yüksek eseri olarak konumlanıyor ve kitap tutacağı veya aksan objesi olarak kullanılabiliyor. Horoz Lojistik’in kurumsal renkleriyle vücut bulan eser, 75 yıldır önce Türkiye, sonra tüm dünyada lojistik alanında hizmet veren Horoz Lojistik’in sonsuz servis alanına gönderme yapıyor.

Koleksiyonun diğer ana parçası ise Samanyolu. Horoz figürünün yansıtıldığı ve kare formda çalışılan 'Samanyolu' Horoz Lojistik’in kurumsal renkleriyle canlanan özel bir teknik ile dört farklı temada hayat buluyor. Seri üretim teknikleri yerine her noktasında el emeğinin söz konusu olduğu, her biri özel motifler içeren eserler, ağırlığı, dolgunluğu ve ışıltısı ile öne çıkıyor.

İnce elenip sık dokunarak hazırlanan ve oldukça emek sarf edilen koleksiyon, Horoz Lojistik’in vizyonu gibi uçsuz bucaksız hedeflerin habercisi olarak tanımlanıyor.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Hyundai ve Cisco ortaklığı, otomobillere yeni nesil bağlantı teknolojisi getirecek

 Hyundai ve Cisco ortaklığı, otomobillere yeni nesil bağlantı teknolojisi getirecek Hyundai, dünyaca ünlü teknoloji lideri Cisco ile yaptığı ortaklık ile üreteceği tüm otomobillerde yeni nesil kablo ...

Brisa ve WWF Türkiye’den Anadolu Turnaları için ‘’Doğa İçin Çal’’

 Brisa ve WWF Türkiye’den Anadolu Turnaları için ‘’Doğa İçin Çal’’ Brisa ve WWF Türkiye 2013 yılından bu yana “Turnalar Hep Uçsun” projesi ile Anadolu’daki turna popülasyonunun korun...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Veriler ve Pazarlar

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x