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Türkiye’de yılın otomobili seçimi için bekleme başladı

15 Ocak 2018, 14:41

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için adaylar belirlendi.

İlki yapıldığı andan itibaren büyük bir ilgi ve heyecanla karşılanan “Yılın Otomobili” yarışmasında ipi göğüsleyecek otomobil bu yıl da otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin oylarıyla belirlenecek.



Yılın Otomobili yarışmasına, Ocak 2017 – Şubat 2018 tarihleri arasında satışa sunulmuş olan 23 “yeni” model katılacak. İki aşamalı seçim sonrasında birinci seçilen otomobil, 17 Nisan 2018’de düzenlenecek gala gecesiyle kamuoyuna açıklanacak.



“Türkiye’de Yılın Otomobili-2018” Yarışmasına katılacak modeller şöyle sıralanıyor;

“Audi Q5, BMW 5-Serisi, BMW X4, Citroën C3 Aircross, Ford Fiesta, Ford Kuga, Hyundai i30, Hyundai Ioniq, Jeep Compass, Land Rover Discovery, MINI Countryman, Opel Insignia, Opel Crossland X, Opel Grandland X, Peugeot 5008, Renault Koleos, Seat Ibiza, Seat Arona, Skoda Kodiaq, Subaru XV, VW Polo, VW Arteon, Volvo XC60”



Türkiye’de Yılın Otomobili seçimleri iki aşamadan oluşacak. 16 Şubat tarihinde yapılacak ilk oylama sonucunda jüri üyeleri tarafından önerilen ilk 7 otomobil, finalde yarışmaya hak kazanacak. Finale kalan 7 otomobil 19 Şubat tarihinde açıklanacak.



3 Nisan tarihinde başlayacak ikinci aşamada ise 7 finalist otomobilin test sürüşü Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek ve ardından ikinci oylamaya geçilecek. Bu oylamada her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, Türkiye'de Yılın Otomobili seçilecek. Birincinin açıklanacağı Gala Gecesi ise 17 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.



Birinci seçilen marka, Türkiye’de Yılın Otomobili logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek. OGD üyeleri seçim yaparken şu kriterlere göre oy verecek: “Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı.”



OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, bu yıl üçüncüsünü düzenleyecekleri “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçiminin artık geleneksel hale geldiğini ve otomotiv



sektörünün yanı sıra otomotivle ilgilenen herkesin yılın otomobilini heyecanla beklediğini söyledi. Sandık, “Yılın otomobilini seçerken göz önünde bulundurduğumuz kriterler, tüketicinin otomobil tercihinde de önemli bir yer tutuyor. Uzman gazeteciler olarak derneğimiz misyonunda bir rehber vazifesi de görüyoruz” dedi.



“Türkiye’de Yılın Otomobili 2018” PPG Otomotiv Tamir Boyaları ana sponsorluğunda, Bridgestone, Intercity ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda gerçekleşiyor.

