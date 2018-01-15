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Honda CES 2018’de teknoloji şovu yaptı

Honda CES 2018’de teknoloji şovu yaptı

Tarih 15 Ocak 2018, 14:34

Geliştirdiği teknolojilerle otomotiv sektörüne yön veren markaların başında gelen Honda, Las Vegas’ta düzenlenen 2018 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) tanıttığı sıra dışı yeniliklerle fuara damgasını vurdu.

Farklı alanlara yönelik yenilikçi teknolojik çözümleriyle Las Vegas’taki teknoloji fuarına katılan Honda, robotik sistemler, mobilite ve enerji yönetimi konularına odaklanan yenilikleriyle teknoloji meraklılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Honda, fuarda tanıttığı 3E Robotic Concept’i insanların ihtiyaçlarını anlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir dizi deneysel teknolojiyi bünyesinde barındırıyor.

3E konsepti ismini ‘Yetkilendirme’ (Empower), ‘Deneyim (Experience) ve ‘Empati’ (Empathy) kelimelerinin baş harfinden alıyor. Yetkilendirme konsepti, robot teknolojisi ile insan fizyolojisinin güçlü yanlarını birleştiriyor. Yapay zeka kullanabilen 3E-D18 modeli, arama, kurtarma, yangın, inşaat ve hatta tarım da dâhil olmak üzere çok sayıda üst yapıyla donatılabilen otonom bir off-road araç olarak öne çıkıyor. ‘Deneyim’ başlığı için ise 3E-C18 adını verdiği bir aracı geliştiren Honda, girişimcilerin, sanatçıların ve toplum için değer yaratmanın yeni yollarını arayan diğer kişilerin faaliyetlerini destekleyen bir mobil platform olarak hizmet veriyor. 3E-C18 ayrıca, insanların hareket etme ve çalışma biçimlerini gözlemleyerek öğrenebiliyor. En eğlenceli konseptlerden biri olarak dikkat çeken ‘Empati’ ise, robotik cihazların insanlarla karşılıklı empati kuran ve insanları etkinliklerinde destek veren bir konsepti temsil ediyor. Yapay zekâ teknolojisini uyguladığı 3E-A18 bu sayede insanlarla iletişim kurabiliyor ve işbirliği yapabiliyor.

Honda'nın yenilenebilir enerji kaynağının, küçük boyutlu elektrikli mobil cihazları, dijital ürünleri ve ev aletlerini beslemek üzere geliştirdiği “Mobile Power Pack World” ise enerji depolama konusuna farklı bir yorum getiriyor. Enerji talebinin düşük olduğu gece saatlerinde üretilen enerji fazlasını verimli, taşınabilir bataryalara toplamayı hedefleyen bu konsept, 1 kWh’nin üzerinde bir kapasiteye sahip. Bu sayede elektrikli bir motosiklet ya da küçük boyutlu bir elektrikli aracı kolaylıkla hareket ettirebiliyor. Mobile Power Pack’in günlük kullanım avantajlarını göstermek için Honda, 2018 CES’te elektrikli scooter PCX Electric ve küçük bir elektrikli off-road aracı olan Honda Mobile Power Pack 4W-Vehicle konseptini de sergiledi.


 

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