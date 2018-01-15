Hyundai ve Cisco ortaklığı, otomobillere yeni nesil bağlantı teknolojisi getirecek

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15 Ocak 2018, 14:09

Hyundai, dünyaca ünlü teknoloji lideri Cisco ile yaptığı ortaklık ile üreteceği tüm otomobillerde yeni nesil kablo ve bağlantı sistemleri kullanacak.

Hyundai, Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) Aurora’dan sonra bir diğer ortaklık projesini de gün yüzüne çıkardı. Araç kablo ve bağlantı sistemleri konusunda dünya lideri olan Cisco, 1984 yılından bu yana otomotiv endüstrisinin gelişimine katkıda bulunuyor. Hyundai de 2019 yılından itibaren üreteceği otomobillerinde yeni nesil kablo teknolojisi kullanarak otonom sürüş, araç içi veri transferleri ve mobil bağlantılarda Cisco’dan destek alacak.Hyundai ve Cisco'nun odak noktası, kontollü network ağ sistemlerinden, 1Gbps'e kadar işleme hızlarına sahip Ethernet iletişimlerine kadar değişiyor. Ethernet tabanlı yazılım, araçtaki çeşitli sensörlerden gelen geniş veri setlerini eş zamanlı olarak işlemek için entegre veri denetimini de destekliyor.İki endüstri lideri, ulaşımın bir sonraki aşamasının, akıllı araç çözümleri geliştirmek için yol sunacak esnek ve daha güvenli bir platform konusunda hemfikir. Hyundai, 'Hyundai Car Cloud', Araç İşletim Sistemi (ccOS) ve Araç Hizmeti Platformu (ccSP) dahil olmak üzere 2013'ten beri temel teknolojileri kendisi üreterek modellerinde kullanıyor