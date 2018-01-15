Continental ve Dakar Şampiyonu KAMAZ-Master işbirliğini genişletiyor

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15 Ocak 2018, 14:01

Dakar Rallisi’nin efsane takımlarından Rus KAMAZ-Master, Continental ile işbirliğini genişletiyor.

Continental lastikleriyle son yarışlarında üstün performans sergileyen KAMAZ-Master, artık ContiPressureCheck teknolojisiyle de rekabet avantajı kazanacak. ContiPressureCheckTM teknolojisi, lastik parametrelerini gerçek zamanlı izleme özelliğiyle en zorlu etaplarda bile KAMAZ-Master pilotlarının en büyük yardımcısı olacak.2017 yılında Continental lastiklerini tercih ederek Dakar Rallisi’nde başarılı bir performans sergileyen Rus KAMAZ-Master takımı, işbirliğini ContiPressureCheck teknolojisiyle genişletecek. Continental’in ticari araçlar için geliştirdiği son teknoloji lastik basıncı takip sistemi ContiPressureCheck, yarış sırasında KAMAZ-Master pilotlarına rekabet avantajı sağlayacak. Continental lastikleri, KAMAZ-Master ekibinin Afrika Eco Race, Dakar 2017 ve Silk Way 2017 yarışlarına gösterdiği üstün performansa katkı sağlamıştı."Ralli, lastiklerin yüksek hızlarda artan yüke ve ısıya maruz kaldığı çok zorlu bir spordur. Bu nedenle biz yarış pilotlarının yarış sırasında iç lastik basıncını ve sıcaklığını bilmemiz büyük önem taşır. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna uzanan zorlu parkurda, lastik basıncının genellikle kumda 26 Psi ile yüksek hızda sert arazide 80-100 Psi arasında ayarlanması gerekir. Continental’in her lastiğin basıncını ve sıcaklığını ayrı ayrı, anlık olarak izlememize olanak tanıyan ContiPressureCheck teknolojisi, bu yüzden yarışlarda ekibimize büyük avantaj sağlayacak.” diye konuştu.Lastiğin içerisine doğrudan monte edilen bir basınç ve ısı ölçüm sistemi olan ContiPressureCheck, kauçuk konteynırlarda lastiğe yerleştirilen sensörler ile işlemci arasında kurulan iletişim sistemi ile entegrasyon sağlıyor. Lastik değiştirildiğinde sensörler kauçuk konteynırdan çıkarılarak yeni lastikte tekrar kullanılabiliyor. Pil ömrü altı yıl veya yaklaşık olarak 600.000 km olan ContiPressureCheck, tüm lastik markaları ve araçlara uyumlu halde sunuluyor. Lastik sensörlerinden gelen sinyaller, kamyonda bulunan ve bilgiyi analiz edip değerlendiren, ardından ya sürücü kabininde görüntüleyen ya da bağlı bir telematik sisteme gönderen bir merkezi kontrol ünitesine iletiliyor. Böylece sürücü lastik basıncı ve ısısından anlık olarak haberdar olabiliyor. ContiPressureCheck, yakıt maliyetlerinden tasarruf etmeye ve emisyonları azaltmaya da yardımcı oluyor. Sistem, çeşitli tekerlek konfigürasyonlarına sahip çok akslı araçlarda kullanılabiliyor.