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2018’in yepyeni fırsatlarıyla hayalinizdeki Ford’a sahip olun

2018’in yepyeni fırsatlarıyla hayalinizdeki Ford’a sahip olun

Tarih 15 Ocak 2018, 13:41

Ford, 2018’de Ford sahibi olmak isteyen müşterilerine birbirinden cazip kampanyalar sunmaya devam ediyor.

Ocak ayında Ford bayilerine gelenlere, “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko veya bakım paketi satın alınması durumunda; “Ford Options” kullanacak müşterilere %4 Ford Options desteği sunuluyor. Ford Options paketinden yararlanmayan müşteriler içinse tüm binek** modellerde %2 takas desteği* sağlanıyor. Türkiye ticari araç lideri Ford ayrıca ticari modellerinde 2018’de de “0 faiz” avantajı sunmaya devam ediyor.

Ocak ayı boyunca binek modellerde 4 yıl veya 100.000 km garanti, tüm ticari modellerde ise 3 yıl sınırsız km garantisi Ford müşterilerini bekliyor.



Yeni Fiesta’ya Ford Options seçeneğiyle ayda 690 TL, Focus’a 825 TL taksitle sahip olma fırsatı
Ford’un daha çok teknoloji, eğlence ve konfor sunmak üzere yenilenen modeli Fiesta veya Ford Focus’a Ford Options avantajları  sahip olmak mümkün. Yeni Fiesta’ya, ‘Ford Options’ kredi seçeneği ile ayda 690 TL taksit ile sahip olunabilirken, Ford Focus ise ayda 825 TL taksitle sunuluyor. Ayrıca, hem 2018 model yılı,  hem de 2017 model yılı binek araçlarda  tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında %4 Ford Options indirim avantajından yararlanılabiliyor.

Geleneksel ödeme paketlerinin tüm avantajlarını bir araya getiren Ford Options, standart krediye göre daha düşük aylık taksitler ve vade seçeneğine bağlı olarak değişen son ödeme seçenekleri ile bir Ford sahibi olmanın en avantajlı yolunu belirliyor.

Ticari modellerde “0 faiz” fırsatı 31 Ocak’a kadar devam ediyor
Türkiye ve Avrupa’nın ticari araç lideri Ford, ticari modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko veya bakım paketi satın alınması durumunda 30.000 TL, 15 ay, %0 faiz kampanyasını sunuyor.  




 

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