UND Başkanı Çetin Nuhoğlu Türk EXİMBANK Genel Müdürü Adnan Yıldırım'ı ziyaret etti

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15 Ocak 2018, 13:40

Türk EXİMBANK Genel Müdürü Adnan Yıldırım’a bir teşekkür ziyareti yapan UND Yönetim Kurulu Lojistik Hizmet İhracatının arttırılması amacıyla Eximbank tarafından Lojistik sektörünün bilgilendirilmesi ve desteklenmesi konusunda verdiği desteklerden dolayı Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım’a teşekkür etti.

Lojistik sektörünün ülkemiz dış ticareti için stratejik önemine değinen Çetin Nuhoğlu “ Hükümetimiz son yıllarda hizmet ihracatına özellikle de Lojistik hizmet ihracatına gereken desteği vermiştir.Hizmet İhracatçıları Birliğinin kurulmasıLojistik sektörüne de Turquality ve Marka desteğinin sağlanmasıHizmet Fuarlarına katılımın da destekler kapsamına alınmasıÜlkemizde ilk kez 2023 Hizmet İhracat Stratejisi belirleme çalışmalarına başlanması500 büyük hizmet ihracatçısının tespiti ve ödüllendirilmesiBunlardan bazılarıdır. Özellikle Eximbank üzerinden sağlanan kredi desteği sektörümüz için can suyu niteliğindedir. Ekonomi Bakanımızı Nihat Zeybekçi hizmet ihracatına yönelik devrimsel adımlar atılmasını sağlamıştır. Ekonomi Bakan yardımcılığı görevinden beri sektörümüzden desteğini esirgemeyen Eximbank Genel Müdürü Sn Yıldırım’ın katkılarını da unutamayız” dediİhracat odaklı bakıldığında diğer sektörlere göre farklı özellikleri olduğunu ifade eden Nuhoğlu “Toplam 50 Milyar USD Hizmet ihracat geliri içinde payımız 15 Milyar dolar. Bu rakam ürün ihracatının yüzde 10’undan fazladır. Toplam İhracat içindeki katma değere bakıldığında payı çok daha fazla. Bu yönüyle sektörümüz bizatihi kendisi döviz kazandırıcı bir ihracat olması yanında ürün ihracatının başarısı için en stratejik sektördür. Amaç ihracatı artırmak ise Lojistik, 1 koyup 10 alınacak bir sektördür” dedi.2023 yılında 150 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşmak için Lojistik sektörü üzerine düşen 50 milyar dolarlık katkıyı sağlayacaktır ancak bunun için yapılması gerekenler var diyen Nuhoğlu “Bu günkü İhracat rakamı 2023 yılında 50 milyar doları aşar. Bu hedefe ulaşmak için tabiiki 8 Bakanlığımızın müsteşarlarından oluşan Lojistik Koordinasyon Kurulunun ve 9 Bakanlık, Müsteşar ve yardımcılarından oluşan Ticareti Kolaylaştırma Kurulu’nun önemi çok büyüktür. Asya, Avrupa ve Asya’nın kesişim noktasında olan ülkemiz için Lojistik Öncelikli Stratejik konu olarak ele alınmalıdır. Özellikle Çin tarafından ilan edilen Tek Kuşak, Tek Yol “One Belt One Road” inisiyatifi Asya ve Avrupa ticaretinde Türkiye’ye önemli bir lojistik katma değer sağlayacaktır. AB ile ilişkilerin de seyri hiç şüphesiz başarı için çok önemli olan ikinci konudur. Bugün için toplam ihracat içinde yüzde 50’den fazla paya sahip olan Batı ile siyasi ve ticari ilişkilerin gidişatı hizmet ihracatımızda önemli bir etken olacaktır.Lojistik hizmet İhracatının toplam ihracatımız içindeki payının çok iyi seviyede olduğunu ifade eden Eximbank Genel Müdürü Yıldırım; “Ülkemiz ihracatla kalkınıyor. Katma değeri daha yüksek olan Lojistik hizmet ihracatı bizim için stratejik bir alandır. Temel misyonu ihracatı ve döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemek olan Eximbank ürün ihracatımızı da daha rekabetçi kılan Lojistik sektörüne verdiği desteği arttırarak devam ettirecektir” dedi.