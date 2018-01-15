Mercedes-Benz Türk otobüs satışlarına hız kesmeden devam ediyor

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15 Ocak 2018, 13:28

Mercedes-Benz Türk Türkiye'nin çeşitli yerlerine otobüs teslimatı gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Has Otomotiv tarafından Honest Travel Group’a satışı gerçekleştirilen 3 adet Tourismo 15 ve Tourismo 16, Honest Travel Group Onursal Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Deveci ve Operasyon ve Transport Müdürü Erkan Murat Bulutlar’a teslim edildi. Teslimat sırasında araç filosuna yeni 3 otobüs daha katmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildiren Deveci, 2018 ile alakalı 4 adet yeni Tourismo alacaklarının sinyalini verdi. Bu alım ile birlikte müşterilerine daha iyi hizmet vereceklerini açıklayan Deveci, filolarında 46, 50 ve 54 koltuklu araçların mevcut ve verdikleri servisin kalitesinin çok yüksek olduğunu belirtti. Bulutlar, Honest Travel'ın ilk aldığı aracın firmanın kurulduğu günden bu yana filolarında olduğunu, tüm araç seçimlerinde ekip olarak birlikte karar aldıklarını ve Mercedes-Benz markasından vazgeçmediklerini belirtti.Mercedes-Benz Türk tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi’ne satışı gerçekleştirilen 1 adet Intouro, Dokuz Eylül Üniversitesi temsilcilerine teslim edildi. Yetkililer teslimat sırasında Mercedes-Benz otobüslerinin yolcularına sağladığı yüksek konfora ve değişmez kalitesini vurguladılar. Mercedes-Benz Türk, 2017 yılında yapmış olduğu teslimatlar ile üniversitelerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.Mercedes-Benz Türk tarafından İskenderun Üniversitesi’ne satışı gerçekleştirilen 1 adet Tourismo 15 RHD, İskenderun Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından kullanılmak üzere teslim edildi. Sağladığı konfor ve sahip olduğu eşsiz kalitesiyle Mercedes-Benz otobüsleri, 2017 yılında üniversite ulaşımının bir numaralı tercihi oldu. Teslimat esnasındaise Mercedes-Benz Tourismo’nun uzun ömürlü kullanımı vurgulandı.Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Koluman İstanbul tarafından Kamil Koç’a satışı gerçekleştirilen 10 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1 RHD, Kamil Koç yetkililerine teslim edildi. Kamil Koç, 2017 yılında yapmış olduğu toplu alımlarla hem filosundaki Mercedes-Benz otobüslerinin sayısını arttırdı hem de markaya olan güvenini gösterdi. Teslimat esnasında, yetkililer bu işbirliğin 2018 yılında da devam edeceğini belirttiler. Tourismo 16 RHD 2+1 araçlarının yüksek performansına ve yolcuların seyahat sırasında yaşadığı memnuniyete ayrıca vurgu yapıldı.Mercedes-Benz Türk tarafından İstanbul Halk Otobüsü’ne satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Conecto RHD, Hüsamettin Aydeniz ve İlhan Seyhan’a teslim edildi. Aydeniz ve Seyhan, Mercedes-Benz otobüsü kullanacak olmanın verdiği ayrıcalık hissinden bahsettiler ve Conecto’nun ekonomik yakıt tüketiminin ve düşük işletme maliyetlerinin tercih sebebi olduğunu söylediler.Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Has Otomotiv tarafından Huntur’a satışı gerçekleşen 1 adet Mercedes-Benz Travego 15 SHD, Huntur yetkililerine teslim edildi. Teslimat sırasında, Mercedes Benz otobüslerinin yüksek ve sarsılmayan kalitesinden söz eden müşteri, Mercedes-Benz Türk ile yapılan bu işbirliğinin verdiği ayrıcalık hissini vurguladı.