IVECO takımı dünyadaki en zorlu rallilerde yarışmaya hazır

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12 Ocak 2018, 14:09

PETRONAS De Rooy IVECO takımı iki büyük ralli yarışına katılacak: Anton Van Genugten ve Arthur Ardavichus, Dakar 2018 yarışına katılırken Takım Lideri Gerard De Rooy ve Wuf Van Ginkel Africa Eco Race 2018’de yarışacak

Dakar 2018’in ilk aşaması 6 Ocak’ta Lima’da başlayacak. Toplamda 9000 km uzunluğundaki 14 aşamadan oluşan rota Peru, Bolivya ve Arjentina’dan geçerek Córdoba’da sonlanıyorAfrika Eco Race resmi olarak 31 Aralık’ta Monaco’da başlıyor. İlk aşaması 2 Ocak’ta Nador’da başlayacak başlayıp Dakar’da sona erecek olan ralli toplamda 6500 km sürecek. 5’i Fas, 6’sı Moritanya ve 1’i Senegal’de olan 12 aşamadan oluşuyorİki ralli, iki kıta ve dünyadaki en zorlu rotalarda başarıya ulaşmak için yarışan bir takım. PETRONAS De Rooy IVECO takımı bu yıl dört IVECO Powerstar aracında iki farklı yarışa katılarak son derece zorlu arazilerde mücadele edecekler: Artur Ardavichus ve Ton Van Genugten Dakar 2018’de; Takım Lideri Gerard De Rooy ve Wuf Van Ginkel Africa Eco Race 2018’de.IVECO sekiz yıl boyunca PETRONAS De Rooy IVECO takımının resmi tedarikçisi olacak ve takıma araç, motor ve yedek parça sağlayacak. IVECO Powerstar araçları, mühendisliği CNH Industrial’ın aktarma organları markası olan FPT Industrial tarafından özel olarak yapılan 1000 beygir gücüne kadar güce sahip IVECO Cursor 13 motorlarıyla donatıldı.Genelde 40., Güney Amerika’da 10. yarış olan Dakar 2018 başlangıçtan itibaren yüksek standartlar öne sürüyor: Yarışmacılar Lima’dan yarışa başlayacak ve kısa sürede zorlu Peru kumullarıyla yüzleşecek. Dakar rallisi daha sonra çölden ayrılarak daha hızlı bir rota ve 2500 metrelik rakıma adapte olmak için Bolivya Altiplano dağlarına yöneliyor. Arjantin’de ise Super Fiambalá aşamasıyla ralli en zorlu bölümüne geçecek.Kazak Artur Ardavichus, yardımcı pilot Serge Bruynkens ve makine teknisyeni Michel Huisman ile #508 IVECO Powerstar aracında yarışacak. PETRONAS De Rooy IVECO takımının en yeni üyesi, ilk defa 2017 Silk Way Rallisi’ne katıldı ve yarışı 4. sırada tamamladı.Hollandalı kaptan Ton Van Genugten, yardımcı kaptan Peter Willemsen ve makine teknisyeni Bernard der Kinderen de Dakar rallisinde PETRONAS De Rooy IVECO takımı için #509 IVECO Powerstar araçlarında yarışacak.AFRICA ECO RACE 2018 10. defa gerçekleşecek olan Africa Eco Race’e bu yıl rekor sayıda yarışçı katılacak. 100’den fazla araç; neredeyse 200 yarışçı, sürücü ve yardımcı kaptan 31 Aralık’ta Monaco’dan yarışa başlayacak. Gerard De Rooy, IVECO Powerstar aracında birinci yarışı kazanan ve 15 katılımcı kamyonun favorisi olan babasının adımlarını takip edecek.Resmi başlangıç ve Monaco’dan Sete’de feribota biniş tarihi olan 31 Aralık’tan 14 Ocak’a kadar yarışmacılar Fas, Moritanya ve Senegal’i geçerek Dakar’daki efsanevi Lac Rose’a ulaşarak olağanüstü bir kapanış yapacaklar. Kaptanlar, dayanıklılıklarını ve navigasyon becerilerini sonuna kadar zorlayan bir macerada, yarısından fazlası Fas ve Moritanya’daki Sahra Çölü’nü de kapsayan özel aşamalardan oluşan toplamda 6500 km’lik yol katedecekler.Takım lideri Gerard De Rooy, #400 IVECO Powerstar aracında deneyimli yardımcı pilot Moi Torrallardona ve makine teknisyeni teknik desteği Darek Rodewald ile yarışacak.Wuf Van Ginkel, yardımcı pilot Erik Kofman ve makine teknisyeni Bert van Donkelaar ile ikinci IVECO Powerstar (#403) aracında yer alacak.Takım sponsorlarına bu yıl, iki rallide de adı ilk defa duyulan İtalyan yükleyici vinç üreticisi Fassi Gru dahildir. İtalyan üreticiler arasında pazar lideri olan Fassi Gru, dünyanın dört bir yanına vinç ihraç ediyor, gönderiyor ve destek sağlıyor.CNH Industrial’ın kara yolu, arazi, deniz ve güç üretimi motorlarının yanı sıra dingilleri ve transmisyonları tasarlayan ve üreten markası olan FPT Industrial PETRONAS De Rooy IVECO takımının teknik sponsoru olacak.Sparco, dünya çapında otomotiv ve motosiklet sporları güvenlik giysileri ve ayakkabıları tasarlıyor, üretiyor ve satıyor. Şirket, takımın kaptanlarına motor sporları yarış giysileri ve aksesuarlarını sağlayacak.PETRONAS De Rooy IVECO Takımının isim sponsoru ve teknik ortağı olan PETRONAS Lubricants International, ralli ve destek araçlarına yağlar ve işlevsel sıvılar sağlayacak. Takım, özellikle toplam motor koruması, artırılmış verimlilik ve performans için özel olarak tasarlanmış olan gelişmiş katkı teknolojisiyle formülleştirilmiş PETRONAS Urania premium motor yağını kullanacak.