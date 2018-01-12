Pirelli Bağdat Caddesi’nde Pit Stop Etkinliği ile diş derinliği ölçümü yaptı

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12 Ocak 2018, 13:57

Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. kasım ve aralık aylarında Bağdat Caddesi’nde hayata geçirdiği Pit Stop Etkinliği’nde 5 gün içerisinde 8 bin 545 araçta 34 bin 180 adet lastiğin diş derinliğini ölçtü.

Premium ve prestij segment lastikler orijinal ekipman dünya lideri olan Pirelli’nin Türkiye operasyonu Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş., kış lastiği döneminde otomobil sürücülerinde farkındalığı artırmak için gerilla marketing aktivitesi gerçekleştirdi.“Biz lastiklerinizin diş derinliğini kontrol edelim siz kışın keyfini sürün” sloganı ile hayata geçirilen Pirelli Pit Stop Etkinliği 25-26 Kasım, 2-3 ve 9 Aralık tarihlerinde Bağdat Caddesi’nde gerçekleştirildi. Pit Stop kıyafetleri giymiş bir Pirelli ekibi Şaşkınbakkal ışıklarda kırmızı ışıkta bekleyen sürücülerin otomobillerinin diş derinliklerini ölçüp, sürücülerle paylaştı. Etkinliğin bir diğer bölümünde ise ara sokaklarda ölçümler yaparak sürücüleri bilgilendirdiler. 5 gün süren etkinlik boyunca toplamda ara sokak ölçümlerinde 18 bin üzerinde lastik ve pitstop ölçümlerinde 16 binin üzerinde lastik ölçüldü.Türkiye’de de her yıl ıslak, karlı ve buzlu zeminde yaklaşık 20 bin adet kaza meydana geliyor. Özellikle +7 derecenin altındaki soğuk hava koşullarında esnekliğini kaybeden yaz lastikleri yerine kış lastiği kullanımı güvenliğin başlıca unsurlarından biri oluyor. Lastiklerin aracın yol ile temas eden tek noktası olması nedeniyle, kış aylarında kış lastiği kullanıma yönelik bilincin artması yol güvenliği açısından oldukça önemli yere sahip.Pirelli’nin 5 gün boyunca gerçekleştirdiği Pit Stop Etkinliği hakkında konuşan Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş Pazarlama Müdürü İpek Unaran, “Türkiye’de kış lastiğinin faydaları konusunda insanlar giderek bilinçleniyor. Trafik bilinci arttıkça kış lastiği pazarı bu yıl da büyümeye devam edecek. Ancak bizim her zaman hatırlattığımız bir mottomuz var: “Kontrolsüz güç, güç değildir”. Bizim de bu süreci kontrol altında yönetmemiz büyük önem arz ediyor. Burada müşteri taleplerini tahmin etmek ve onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sürekli onların yanında olmaya özen gösteriyoruz. Bağdat Caddesi’nde düzenlediğimiz bu etkinlik ile de amacımız sürücüleri kış lastiği konusunda bilinçlendirirken ürünlerimize karşı onlarda merak uyandırmak, sonrasında ise aramızda duygusal bir bağ ve aidiyet duygusu oluşturmak idi. Etkinlik boyunca sürücülerden oldukça olumlu geri dönüşler aldık. Önümüzdeki dönemlerde de bu tür yaratıcı pazarlama etkinliklerini tekrarlayarak yine onların yanında olduğumuzu göstereceğiz” dedi.