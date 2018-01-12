Fiat Pratico'ya yeni motor seçeneği

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12 Ocak 2018, 13:44

Fiat Professional Ailesi’nin yetenekli kamyoneti Fiat Pratico, yepyeni motor seçeneğiyle yeni yıla iddialı bir giriş yapıyor.

Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında üretilen, Fiat Professional Ailesi’nin kendi segmentini yaratan, yetenekli üyesi Fiat Pratico, yepyeni motor seçeneğiyle yeni yıla iddialı bir giriş yaptı. Rüştünü birçok Fiat modelinde ispatlamış, Euro 6 normlarını karşılayan yeni 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel Multijet motor seçeneği, 120 HP güç ile 320 Nm tork değerleriyle Pratico'yu sınıfının en güçlü modeli olarak zirveye taşıyor. 100 km'de ortalama 5,1 litrelik yakıt tüketim değeri ve sahip olma maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda ‘segmentinin en iyisi’ olma iddiasını koruyan Pratico, 1 tona varan taşıma kapasitesi ile dikkat çekerken, arkada kullanılan çift bağlantılı süspansiyon sistemi sayesinde binek otomobil konforunu da garanti ediyor.ABS, EBD, sürücü ve yolcu ön hava yastığı, yokuş kalkış desteği, ESP, ASR, Bluetooth, USB ve AUX bağlantılı müzik sistemi, klima ve yol bilgisayarı gibi önemli güvenlik ve konfor donanımlarının sunulduğu Fiat Pratico, 61 bin 400 TL'den başlayan fiyatlar ve 5 bin lira peşinat ile avantajlı kredi fırsatlarıyla satışa sunuluyor.