Lojistik sektörünün en itibarlı markası Borusan Lojistik

12 Ocak 2018, 13:32

Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” sonuçlandı. Borusan Lojistik, “Lojistik Firmaları” kategorisinde “En İtibarlı Şirket” ödülünün sahibi oldu.



Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen ve son 4 yılda Türkiye’de marka performansı değerlendirmesinde en önemli organizasyonlarından biri haline gelen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde sonuçlar belli oldu. Lojistik Firmalar kategorisinde Borusan Lojistik bu yılın “En İtibarlı Şirketi” ödülünü kazandı. Ödül sahipleri pazarlama sektörünün saygın yayınlarından Marketing Türkiye adına AKADEMETRE tarafından yapılan“İtibar ve Marka Değer Perfor¬mans Ölçümü” araştırmasının sonuçlarıyla belirlendi. Ödüller 5 Ocak 2018’de Raffles İstanbul Zorlu Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



İlk kez 2015 yılında 12 sektör üzerinden yapılan “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” çalışmasının kapsamı genişletilerek 2016’da 32, 2018’de ise 46 sektöre çıkartıldı. Organizasyon, yıl içinde itibarını en çok artıran markaları ve paydaşlarını ödüllendiriyor. Araştırmada yılın en başarılı markaları ve paydaşları 12 ilde toplam bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirleniyor.



Kazanılan ödülle ilgili bir açıklama yapan Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen şunları söyledi:



“Borusan Lojistik faaliyetlerini sürdürülebilir bir zeminde gerçekleştirirken yüksek kaliteye ve müşteri memnuniyetine odaklanıyor, ekonomi ve bütün paydaşları için değer yaratıyor. Sosyal sorumluluklarını ihmal etmeden yerine getiriyor ve paydaşlarıyla ilişkilerini her zaman dürüst, şeffaf ve güvene dayalı bir yaklaşımla yürütüyor. Müşterilerimizin başarısı, bizim sözlerimizi doğru zamanda, bize duydukları güvene layık bir şekilde yerine getirmekle mümkün. Bu yaklaşımımızın sonucunu ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’ndeki başarımızla almış olduk. Halk jürisi tarafından seçilmemiz mutluluğumuzu artırırken, şirket olarak doğru yolda olduğumuzu da bize bir kez daha gösterdi. “Fark Yaratan, Fayda Sağlayan iş Ortağınız” mottomuzla tüm paydaşlarımız için aynı kararlılıkla ve titizlikle değer yaratmak için yolumuza devam ediyoruz. Bu organizasyonu gerçekleştiren Marketing Türkiye ve AKADEMETRE’ye teşekkür ediyorum.”