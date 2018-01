Özbaylar Petrol filosuna 67 yeni çekici kattı

Anasayfa » Piyasa

12 Ocak 2018, 13:15

Scania, 2018 yılının ilk büyük teslimatını 67 adet Scania Streamline G410 LA 4x2 HNA ile Özbaylar Petrol’e gerçekleştirdi.

İstanbul bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Özbaylar Petrol’ün yeni araçları düzenlenen törenle Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin tarafından Özbaylar Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özbay’a teslim edildi.Teslimat törenine ayrıca, Scania Ülke Müdürü Per Stümer, Scania Satış Müdürü Gökhan Altun, Scania Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Adnan Yücel, Scania Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Bayazıt Canbulat ve Erçal Group Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Erçal ile diğer yetkililer de katıldı.Filosunda yaklaşık 250 araç bulunan Özbaylar Petrol, 3. köprü bağlantı yolları, dekobaj ve İstanbul içerisinde hafriyat ve taşıma işleri gibi büyük projeleri başarıyla tamamlarken, İstanbul’da halen devam etmekte olan birçok projenin de hafriyat işlerini sürdürüyor. Aynı zamanda toptan akaryakıt satışı da gerçekleştiren Özbaylar Petrol’ün İstanbul, Bursa ve Tokat illerinde akaryakıt istasyonları da bulunuyor.Teslimat töreninde konuşma yapan Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, ağır ticari araç pazarında en çok tercih edilen ithal çekici markası olduklarını hatırlatarak “2018 yılına 67 adetlik filo teslimatı ile başlamak, bizleri yılın kalanı için motive ediyor. Bu anlamda Özbaylar Petrol’e teşekkür ederim. İlk hedefimiz müşterilerimize doğru ürünü sunarak maliyetlerini azaltmaya destek olmaktır. Müşterilerimize sadece bir araç değil, ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak ve karlılığına katkıda bulunacak ürün ve hizmetlerden oluşan toplu bir çözüm sunuyoruz” dedi.1972 yılında faaliyetlerine başlayan Özbaylar Petrol yönetiminde şu anda ikinci kuşağın bulunduğunu belirten Mustafa Özbay “2004 yılından bu yana akaryakıt ve 2007 yılından bu yana hafriyat taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteriyoruz. İstanbul bölgesinde İkitelli Başakşehir Sağlık Kompleksi Şehir Hastanesi, Rönesans Medikal, Tahincioğlu, Kuzey İstanbul Modern İnş. San. ve Tic. A.Ş., Siyah Kalem, Makyol, Kalyon, Kolin, Gülermak, Kuzey Marmara Otoyolu ve dekobaj projeleri gibi birçok firmanın projesinde çözüm ortağı olarak hafriyat ve nakliye işlerinde çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede; bugün teslim aldığımız 67 adet Scania ile filomuzu daha da büyüttük. Vizyonumuzda; hizmet kalitesi ve rekabetçi konumu ile tercih edilen bir firma olmaya odaklandık. Bugün filomuza kattığımız 67 adet Scania, bu hedeflerimize ulaşmamızda bize destek olacaktır” dedi.Özbay “Doğuş Otomotiv ile daha önceden de işbirliğimiz vardı. Gerek alım sırasında gerekse de satış sonrası hizmetlerde duyduğumuz memnuniyet, yeni araç alımı kararımızda bizi Scania markasına yöneltmiştir. Scania, ağır ticari araç sektöründe, işletme maliyetlerini düşüren yakıt tasarrufu, sağlamlığı ve yüksek ikinci el değeri ile her zaman kazandıran bir marka olması sebebiyle tercihimizdir” açıklamasında bulundu.Sahip olduğu üstün teknoloji ve sağladığı yakıt tasarrufuyla müşterilerinin işletme giderlerinin azalmasını hedefleyen Scania, iş ortaklarının her türlü ihtiyaçlarını karşılama yönünde en önemli destekçisi olmaya devam ediyor.