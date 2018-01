Arvento'nun hedefi araç takibinde dünya liderliği

Anasayfa » Güncel

Araç takip ve filo yönetim sistemleri, nesne ve kişi takip sistemleri ve M2M uygulamalarının geliştirilmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren Arvento, Türkiye’de tasarladığı ve ürettiği donanım, yazılım ve çözümlerle pazarında dünya lideri olma yönünde ilerliyor.

Türkiye araç takip sektörüne dair açıklanan rakamlara göre, 2017 yılında 1 milyondan fazla araçta, araç takip sistemlerinin kullanıldığı belirtiliyor. Konuyla ilgili sektör değerlendirmesi yapan, Arvento Araç Takipleri Sistemi CEO’su; “Türkiye’de 2017 yılı Ekim ayı verilerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyonun üzerinde. Bu pastanın içerisinde sadece ticari araç sayısının 9 milyonu aştığı düşünülürse araç takip pazarının ciddi bir büyüme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye araç takip sektörü son yıllarda yüzde 50’ye varan yıllık büyüme kaydediyor. Bu büyüme oranının uzun yıllar devam etmesini öngörüyoruz.” dedi.800.000’in üzerinde cihaz satışı ve 71.000’in üzerindeki müşteri referansı ile alanında dünyanın en büyük ilk 5 şirketinden biri olan Arvento, Türkiye’de sahip olduğu yüzde 60’a yakın pazar payını korurken, dünyada liderliği hedefliyor. Konuyla ilgili olarak, 2017 yıl sonu değerlendirmesini ve 2018 öngörülerini paylaştı; “Mobil dünya çok katmanlı ve önü çok açık bir alan. Biz hem yazılım hem de donanım içeren mobil çözümlerimiz ile elde ettiğimiz gelirlerle bu listede yer alıyoruz. Bu nedenle yenilikçi olan, ürüne, satış sonrasına ve pazarlamaya yatırım yapan şirketlerin orta ve uzun vadede kalıcı olacağına inanıyoruz. 2017 sonu itibariyle 800 bin cihaz hedefimizi aştık. Bu rakam araç takip ve filo yönetimi sistemleri alanında dünya çapında çok büyük bir rakam. Alanımızda dünyadaki rakiplerimiz Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da konumlanmış durumdalar. Cihaz adedi itibariyle kendileriyle başa baş durumdayız. Sadece bölgesel etkenler ve döviz kurlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı cirosal anlamda henüz hedeflediğimiz noktada değiliz. Kısa ve orta vadeli hedefimiz takip sistemleri alanında dünya çapında lider teknoloji markası olmak. Bütün konsantrasyonumuz bu yönde. Arap Yarımadası, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgelerinin ise en büyük oyuncusu konumundayız. Kendi alanımıza odaklanıp verdiğimiz hizmetleri çeşitlendirecek ürünler piyasaya sürmeye çalışıyoruz. 2018 yılında Türkiye’deki pazar liderliğimizi koruyarak yurt dışında büyümeyi hedefliyoruz, bu bağlamda dünyanın farklı bölgelerinde kendi ofislerimizi açacağız.”2017 yılı verilerine göre 1 milyondan fazla araç, takip sistemi kullanıyor. Kamu kuruluşlarından, özel sektöre, kobilerden bireysel kullanıma kadar her ihtiyaca yanıt verebilen araç takip sistemlerinin, 2020 yılı sonuna kadar 2 milyona yakın araçta kullanılacağı öngörülüyor. Sağlık Bakanlığı’ndan Orman ve Su işleri Bakanlığı’na, Türkiye’nin en büyük bankalarından dağıtım şirketlerine kadar hemen hemen her sektörden müşterileri olduğunu söyleyen Özer Hıncal; “İlk başladığımız yıllarda müşteri başına araç sayısı ortalamamız 25’ti ama bugün bu sayı 10’a düştü. Bu da şunu gösteriyor; yaklaşık 8-10 yıl kadar önce sadece büyük şirketler, büyük kuruluşlar ya da araç filoları olan firmalar bu sistemleri tercih ediyordu fakat bugün çok küçük filolar da, 1-2 aracı olan şirketler de araç takip sistemini öğrendiler, daha doğrusu faydasını gördüler ve onlar da tercih etmeye başladılar” dedi.Dünyada akıllı telefon ve tabletler için araç takip uygulamasını geliştiren ilk şirket olduklarının da altını çizen Hıncal; “Mobil takip sistemleri alanında kendi teknolojisini geliştiren bir şirket olarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak teknolojileri ilk biz hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle Ar-Ge’ye yatırım yapıyor, her yıl dünyanın önde gelen teknoloji fuar ve etkinliklerinde mutlaka yer alıyoruz. Bugün, geliştirdiğimiz uygulama ve çözümlerin dünyadaki en yenilikçi ve öncü çözümler arasında yer aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. “dedi.