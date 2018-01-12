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Renault’dan Ocak Fırsatları

Renault’dan Ocak Fırsatları

Tarih 12 Ocak 2018, 12:50

Renault, Ocak ayında müşterilerine binek ve hafif ticari modellerinde birbirinden cazip ödeme seçenekleri sunuyor.

Clio HB, Clio Sport Tourer, Captur, Megane HB, Megane Sedan ve Kangoo modellerinde 30.000TL kredi 24 aya kadar yüzde 1,09 faiz fırsatı yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise müşteriler, tüm binek modellerde geçerli maksimum 90.000 TL kredi 48 aya kadar yüzde 1,39 sabit faiz oranından faydalanma imkanına sahip.

Renault’nun hafif ticari modellerinde de Ocak ayına özel fırsatlar bulunuyor. Master ve Trafic modellerinde 30.000TL kredi, 24 ay yüzde 1,09 faiz avantajının yanı sıra daha yüksek taleplerde tüm hafif ticari modellerde geçerli maksimum 90.000 TL kredi 48 aya kadar yüzde 1,39 sabit faiz oranı mevcut. Finansman kampanyasına katılmakistemeyen müşterilere ise 2.000 TL’lik ek indirim sağlanıyor.

Ocak ayında Clio HB 64.800TL, Megane HB 83.100 TL, Megane Sedan 83.100TL, Kangoo 72.650TL, Captur 91.850TL, Kadjar 112.700TL, Zoe 135.000TL, Talisman ise 170.250TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.


 

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