NISSAN, “Brain-to-Vehicle” teknolojisiyle sürüşün geleceğini yeniden tanımlıyor

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12 Ocak 2018, 12:46

Geliştirmiş olduğu teknolojilerle otomotiv sektörüne yön vermeye devam eden NISSAN, sürüşün geleceğini yeniden tanımlıyor.

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden NISSAN, sürücünün beynindeki sinyalleri yorumlayan ve bu sinyallerle insanların otomobillerle nasıl etkileşim kurduğunu tespit eden yenilikçi bir teknoloji üzerinde çalışıyor.NISSAN’ın Brain-to-Vehicle, ya da B2V adını verdiği bu teknoloji, sürücüler için reaksiyon sürelerini hızlandırmayı vaat ederken, otomobillerin sürüşü daha keyifli hale getirmek üzere kendini uyarlamaya devam etmesini sağlıyor.B2V, otomobillerin nasıl sürüleceği, motor teknolojilerine sahip olacağı ve topluma nasıl entegre edileceğine ilişkin şirketin vizyonu niteliğinde olan Nissan Intelligent Mobility'deki en son gelişmeyi gözler önüne seriyor.NISSAN Global Genel Müdür Yardımcısı Daniele SCHILLACI yapmış olduğu değerlendirmede: “Pek çok insan, konu otonom sürüş olduğunda, insanların makine üzerindeki kontrolü bırakacağı yönünde pek de gerçekçi olmayan bir düşünceye sahip. Bunun tam aksini ortaya koyan B2V teknolojisi, insanların beyinlerinden gelen sinyalleri kullanarak sürüşü daha heyecan verici ve keyifli hale getiriyor. Nissan Intelligent Mobility ile daha otonom, daha fazla elektrifikasyon ve daha fazla bağlanabilirlik sunuyoruz.” dedi.NISSAN’ın bu girişimi, sürücü eylemlerini tahmin etmek ve sorunu tespit etmek için beyin kod çözme teknolojisine dayanıyor:Direksiyon simidi çevirmek veya gaz pedalına basmak gibi sürücünün yapmak üzere olduğu eylemleri beyin sinyallerinden yakalamak sürüş destek sistemlerinin çok daha çabuk reaksiyon göstermesini sağlayabilir.Sürücü rahatsızlığını saptayan ve değerlendiren yapay zeka, otonom sürüş modunda sürüş tarzını veya sürüş stilini değiştirebilir.Sistemin ayrıca iç ortamı ayarlama gibi avantajlar da sunabileceğini ifade eden NISSAN’ın Japonya’daki Ar&Ge merkezinde kıdemli inovasyon araştırmacısı ve B2V proje lideri Dr. Lucian GHEORGHE yapmış olduğu değerlendirmede: “Örneğin teknoloji sürücünün gördüğünü ayarlamak ve daha rahatlatıcı bir ortam yaratmak için artırılmış gerçekliği kullanabilir. Teknolojinin sunabileceği uygulama olasılıkları inanılmaz. Bu araştırma önümüzdeki yıllarda araçlarımızda daha fazla NISSAN yeniliği görmemizi sağlayacak.” dedi.NISSAN'ın B2V teknolojisi dünyada türünün ilk örneği. Sürücü, otonom sistemler tarafından analiz edilmek üzere beyin dalgası aktivitesini ölçen bir cihaz kullanıyor. Direksiyon simidini döndürme veya aracın hızını yavaşlatma gibi sürücünün eylemlerini önceden tahmin eden sistem sürücüden 0,2 ila 0,5 saniye daha hızlı reaksiyon gösteriyor.NISSAN, Las Vegas'taki CES (Tüketici Elektroniği Fuarı) 2018’de bu özel teknolojinin becerilerini sergileyecek ve yeni teknolojinin bazı unsurlarını göstermek için bir sürüş simülatörü kullanacak.