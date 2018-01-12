GEFCO, Cebelitarık Boğazı’nda önemli bir oyuncu olan GLT'yi satın aldı

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12 Ocak 2018, 12:32

Endüstriyel ve otomotiv lojistiğinde Avrupa’nın önde gelen şirketlerinden biri olan GEFCO Grubu, Avrupa-Fas taşımacılığında öncü role sahip İspanyol GLT şirketini satın aldığını duyurdu.

Bu satın alma otomotiv, perakende ve moda endüstrilerinde ticaretin hızlı büyümeye başladığı Avrupa-Fas hattında GEFCO'nun varlığını ve stratejik değerini güçlendiriyor. GLT ve GEFCO arasındaki anlaşma, ilgili düzenleyici kurumların onayını bekliyor.Cebelitarık Boğazı geçişlerinde lider ve uzman bir firma olarak tanınan İspanyol GLT şirketi, 1998 yılında kuruldu. GLT’nin özellikle Otomotiv ve Moda müşteri arasında uzmanlığı biliniyor. Algeciras ve Tangiers şehirleri arasındaki geçişlerin önemli operatörlerinden biri olan şirket, bu rotada 75 adet TIR ve 380 adet treyleri ile yılda 16 binin üzerinde geçiş sağlıyor.Fas’ın hızlı büyüyen dinamik bir endüstriye sahip olduğunu ve bu özelliğinin mükemmel potansiyeller sunduğunu belirten GEFCO Yönetim Kurulu Başkanı Luc Nadal sözlerine şu şekilde devam etti:“Otomotiv, havacılık, perakende ve endüstri sektörlerindeki ana müşterilerimizden bazıları üretim kapasitelerini artırmak için ağırlıklı olarak Fas’a yatırım yapıyor. Bu nedenle de lojistik desteğe ve güvenilir çözümlere ihtiyaç duyuyorlar. . Hızlı bir büyüme sergileyen pazarların sunduğu fırsatları yakalamak için GLT’nin bilgi birikiminden de yararlanarak kendimizi en iyi şekilde konumlandıracağız. ”GLT, Avrupa-Fas hattında uzmanlaşmış bir firma olarak tamamen GEFCO İspanya'nın mülkiyetinde ve yönetiminde olacak. GEFCO'nun İspanyol şirketi, 700 çalışanı ve 5000 endüstriyel müşterisiyle lojistik sektöründe 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor. Tüm GLT ekibi, mevcut ofislerinde müşterileri için sağladıkları hizmet, itimat ve güvenlik kalitesinden ödün vermeden servis sunmaya devam edecek.GEFCO’nun güçlü bir uluslararası ağa ve köklü uzmanlığa sahip olduğunu belirten GLT CEO’su Cristina Orbea, firmaya katılmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Orbea “Sahip olduğumuz bilgi ve deneyim kombinasyonunun iki şirketin müşterileri için daha iyi hizmet sağlayacağından ve işletmelerimizin gelecekte büyümesine katkı sunacak koşullar oluşturacağından eminiz” dedi.Anlaşma, formalitelerinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek.