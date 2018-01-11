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Mercedes-Benz Türk’ten Ocak ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Türk’ten Ocak ayına özel fırsatlar

Tarih 11 Ocak 2018, 16:01

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, kamyon ve otobüs ticari araç ürün grupları için hazırladığı Ocak ayına özel kampanyalar ile kişiye özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Mercedes-Benz kamyonlarda ayrıcalıklı fırsatlar
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Axor 1840-1844 hariç tüm Mercedes-Benz kamyon tipleri için geçerli olmak üzere Ocak ayında avantajlı faiz oranlarıyla araç kredisi ve
servis sözleşmesi sunuyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, araç kredisi ve servis sözleşmesini kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde 250.000 TL’ye varan kredi tutarları için % 1,03’ten başlayan faiz oranları ve 4.260 TL’den başlayan aylık ödeme imkânları sunuyor.

Aynı kampanya kapsamında tercihini Euro kuru üzerinden krediden yana kullanan müşterilere ise 75.000 Euro’ya varan kredi tutarları için % 0,24’ten başlayan faiz oranları ve 935 Euro’dan başlayan aylık ödeme imkânları sunuluyor.

Mercedes-Benz otobüslerde Euro ya da TL ile ödeme seçenekleri
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Ocak ayı kampanyası kapsamında Mercedes-Benz Travego 15, Tourismo 15 ve Tourismo 16 model otobüs alımlarında müşterilerine özel avantajlar sunuyor.

Kampanya kapsamında Mercedes-Benz Kasko kullanımında 600.000 TL’ye varan krediler, 40 ay vadeli %1,39 sabit faiz oranı ile 9.954 TL’den başlayan aylık ödeme fırsatı ile sunuluyor.

Euro ödeme seçeneğinde ise Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 200.000 Euro’ya varan kredi tutarları için %0,53 sabit faiz oranı ile 2.795 Euro’luk aylık ödeme imkânı sağlıyor.


 

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