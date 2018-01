Anadolu Isuzu 2018’in ilk büyük teslimatını Bursa’ya gerçekleştirdi

Anasayfa » Piyasa

11 Ocak 2018, 15:14

2017 yılını Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine 51 adet midibüs teslimatıyla kapatan Anadolu Isuzu, 2018 yılına ise Bursa Su ve Gıda Dağıtım’a yaptığı 16 Isuzu NPR kamyon teslimatıyla başladı.

2017 yılında yaptığı büyük teslimatlarla adından söz ettiren Anadolu Isuzu, 2018 yılına da büyük bir teslimat töreniyle başladı. Bursa’da faaliyet gösteren Anadolu Isuzu satış bayi Bursa Ağır Vasıta, Anadolu Isuzu üst yönetiminin de katılım gösterdiği teslimat töreninde Bursa Su ve Gıda Dağıtım firmasına 16 adet Isuzu NPR aracı teslim etti.Su üretimi ve dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren Bursa Su ve Gıda Dağıtım Ltd. Şti., yeni araçlarıyla başta Bursa olmak üzere 32 ayrı ildeki bayiliklerine Bursa Muradiye su markasının dağıtım hizmetini verecek. Merkezi Bursa ilinde bulunan Bursa Su ve Gıda Dağıtım firması, 2018 yılıyla birlikte Anadolu Isuzu’dan farklı özelliklerde toplam 16 adet NPR aracı düzenlenen törenle teslim aldı.Bursa Muradiye’deki dolum tesislerinde düzenlenen törene Anadolu Isuzu adına Kamyon ve Pick-up İş Birimi Direktörü Yusuf Teoman, Yerel Kamu ve Özel Müşteri Müdürü Atakan Gürler, Yerel Kamu ve Özel Müşteri Sorumlusu Meriç Doğan, Ticari Pazarlama ve Bayi Geliştirme Yöneticisi Ali Başağa, Ürün ve Platform Uzmanı Veysel Çataltepe, Bursa Su Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kasab ve Semih Kasab, Bursa Su Satış Müdürü Necmettin Demir, Bursa Ağır Vasıta Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan, Bursa Ağır Vasıta Isuzu Satış Müdürü İnci Kaplan, Bursa Ağır Vasıta Isuzu Satış Danışmanı Fatih Hasan katılım gösterdi.Her ihtiyacı karşılayabilen, profesyonellerin tercihi Isuzu NPR kamyonTicaretin her alanında imzasını atan Şampiyon Isuzu NPR kamyonları, faydalı şasi boyu, yüksek performans ve düşük yakıt tüketimli yeni nesil Isuzu motorlarıyla tüm ihtiyaçları en iyi şekilde karşılıyor. Dünyanın en çok üretilen ve en uzun ömürlü dizel motoruyla tüm yükleri büyük güçle taşıyan NPR, uzun periyodik bakım aralıkları, güçlü turbo ve intercooler motor komponentleri ve hava basınç tahrikli powershift mekanizmalı Yeni Isuzu Şanzıman sistemiyle konforlu ve rijit bir sürüş sunuyor.Isuzu kamyonların tasarım felsefesinde somutlaşan Hexa-Pod tasarım, NPR’de sağlam, temiz ve duygusal çizgileri tarif ederken LED aydınlatmaya sahip kadranlar, geniş saklama gözleri, egzoz fren kolu, güvenlik barı, tam otomatik elektrikli camlar, ayarlanabilir şoför koltuğu, ayarlanabilir teleskobik direksiyon simidiyle fonksiyonelliği de sürücüsüne sunuyor. Farklı üst yapılarla ticaretin her alanında hizmet veren Isuzu NPR kamyonları, hidrolik takviyeli disk fren sistemiyle de maksimum güvenliği beraberinde getiriyor.