Otokar 2017'de liderliğini korudu

11 Ocak 2018, 14:40

Ticari araç üreticisi Otokar 2017'yi değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 2017 değerlendirmesi ile birlikte 2018 öngörü ve hedefleride ortaya kondu.





Otokar yıl değerlendirme toplantısına üst düzey yüneticiler Basri Akgün, Murat Tokatlı, Tarkan Burak ve Murat Torun katıldı. Toplantıda Otokar'ın ürün yelpazesinin en geniş bölümünün yer aldığı otobüs pazarı ile ilgili değerlendirme ağırlık kazandı ayrıca dağıtım ve hizmet kamyonu Atlas ve Otokar'ın Früehauf Markası ile yer aldığı yarı römork pazarı hakkında da değerlendirmeler yapıldı.Toplantı sonunda aşağıdaki basın bülteni yayınlandı.







Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, otobüs sektördeki liderliğini yeniledi. 7 metreden 18,75 metreye kadar farklı uzunluktaki otobüsleri ile Türkiye'nin en geniş ürün gamına sahip olan Otokar, Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, İç Pazar Ticari Araçlar Satış Direktörü Murat Tokatlı, Otokar Pazarlama Müdürü Tarkan Burak, Otokar İç Pazar Ticari Araçlar Otobüs Satış Müdürü Murat Torun ve Otokar üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantı ile 2017 yılını değerlendirerek, 2018 yılı hedeflerini açıkladı. 55 yıllık sektör tecrübesi ile ürettiği otobüslerin yanı sıra Ar-Ge, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm alanında yaptığı çalışmalarla sektörde birçok ilke imza atan Otokar, 2017 yılında da Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markası oldu.Son 3 yıldır daralan otobüs pazarında 2016 yılına kıyasla 2017 yılında satışların yüzde 4 arttığını söyleyen Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, "Otokar olarak sahip olduğumuz başarılara yenilerini ekledik. 2017 Otokar için verimli, yenilikler ile dolu bir yıl oldu. Pazarda en çok büyüme küçük ve orta boy otobüs alanında gerçekleşti. Sektör yüzde 4 büyürken, küçük ve orta boy otobüs segmenti yüzde 12'lik büyüme yakaladı. 2017 yılında gerçekleşen satışların önemli bir bölümü belediye otobüsü satışlarında ve küçük otobüs segmentinde yaşandı. 2017 yılında toplam bin 488 adet otobüs satışı gerçekleştiren Otokar, 25 kişi ve üzeri yolcu taşıyan otobüs pazarında yüzde 28 pazar payı ile lider oldu. Faaliyet gösterdiği alanlarda satılan her 3 araçtan 1’i Otokar markalı oldu. Otobüs pazarında en çok ürün satışının yapıldığı küçük ve orta boy otobüs segmentinde ise her 5 otobüsten 2'si Otokar imzasını taşıyor" dedi.Otokar'ın Ar-Ge çalışmalarından aldığı güçle, yurt içi ile yurt dışında kullanıcı beklenti ve ihtiyaçlarını değerlendirerek kısa sürede farklı araçları pazara sunduğunu belirten Akgül, şöyle konuştu; "Ulaşım sektöründe pazardaki ihtiyaçlar neredeyse her yıl değişkenlik gösteriyor. Beklentileri karşılayabilecek ürünleri ve çözümleri geliştirmek için yatırıma ara vermeden devam ediyoruz. Türkiye'de ve yurt dışında müşterilerimizden gelen talepleri değerlendirerek Sultan serimizi ve Doruk T otobüsümüzü yeniledik, yeni otobüslerimiz Poyraz ve Sultan LF'yi geliştirip kullanıcılarımızın beğenisine sunduk. Yeni otobüslerimiz son yıllarda özellikle düşük yakıt tüketimi yönündeki beklentileri, şehir içi kullanımda manevra kabiliyeti, performansı, yol tutuşu, gelişmiş teknik ve güvenlik özelliklerinin yanı sıra yenilikçi tasarımlarıyla büyük beğeni topladı. 8,4 metre uzunluğundaki Sultan LF, şehir içi yolcu taşımacılığına yeni bir soluk getirdi. Malatya ve İnegöl'e halk otobüsü teslimatları yaptık; Altur, Gürsel Turizm, EfaTur, Sözkur ve Tursan gibi sektörün önde gelen firmalarına da önemli teslimatlar gerçekleştirdik.”Sektörün üst üste geçirdiği zorlu 2 yıla rağmen Otokar'ın ihracattaki başarısını 2017'de de devam ettirdiğine dikkat çeken Basri Akgül, "Otokar markalı araçlar; tasarımı, konforu, teknolojisi, gücü ve düşük işletme giderleri ile Avrupa'daki konumunu güçlendirmeye devam etti. 2017’de ticari araçlar alanında yaklaşık 70 milyon Euro ihracat yaptık. Geçen yıl en çok otobüs satışı yaptığımız ihracat pazarları olan Fransa, İtalya ve İspanya'daki toplam araç parkımız 2 bin 500 adede ulaştı. 18,75 metre uzunluğu ile şehir içi toplu taşımacılıkta sahip olduğu özelliklerle yeni bir dönem başlatan Kent Körüklü'yü ilk kez ihraç ettik. Balkanlar'daki araç parkımız 500'ün üzerine çıktı. 60'tan fazla ülkede milyonlarca yolcuyu taşıyan Otokar araçları tabiri yerindeyse dünyayı taşıyor” dedi.Otokar'ın otobüsteki başarısını 2018'de lojistik alanına da taşımayı hedeflediklerini belirten Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül; "2017 yılında yenilenen araçlarımız arasında hafif kamyon segmentine yeni bir soluk getiren Otokar Atlas da yer aldı. Atlas kamyon satışlarımız pazar büyümesinin üzerinde arttı. Atlas ile 2017'de pazar payımızı 3 puan artırarak yüzde 11 pazar payına ulaştık. Yük taşıma kapasitesi, güçlü donanım özellikleri, düşük işletme giderleri, çevreci ve ekonomik motoru ile kullanıcısına her daim kazandıran Atlas için de yıl genelinde çok önemli teslimatlar gerçekleştirdik. Treyler üretiminde müşterilerine uzmanlık gerektiren taşımacılık çözümleri konularında çözümler sunuyoruz. Tehlikeli madde taşımacılığı ve bozulabilir gıda taşımacılığı sektörleri için teknolojisi ile uluslararası standart ve regülasyonlara uygun öncü araçlarımızla 2018'de iddialıyız" dedi.Türkiye'de sanayileşme ve modernleşme atılımlarının başladığı dönemden günümüze Ar-Ge, mühendislik kabiliyeti, deneyimli ve yetkin insan kaynağı ile birçok ilke imza atan Otokar'ın 4'üncü sanayi devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0 için 15 ayrı proje yürüttüğünü söyleyen Akgül şöyle konuştu; "Dijital dönüşüm projeleri ile üretimden tedarikçi ve bayiye kadar tüm paydaşlarımız yeni, akıllı bir iş platformuna kavuşacak. Bu platform müşteriye özel ürün geliştirme süreçlerimizde bize hız katacak. Hedefimiz faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde dijital dönüşüm yolculuğunda da öncülük. Önümüzdeki dönemde robotik kontrol başta olmak üzere, doküman yönetiminden yetenek bazlı çalışan optimizasyonuna kadar yatırıma devam edeceğiz."Basri Akgül, Otokar'ın sosyal sorumluluk kapsamında Koç Holding'in "Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum" projesini toplu taşıma sektörüne taşıdığını, 2 yıldır sektörde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmaları desteklediklerini söyledi.Otokar’ın 55’inci yılına önemli hedeflerle yola çıktığını kaydeden Akgül; “2018, ticari araçta Otokar’ın yılı olacak. Otobüsteki pazar liderliğimizi koruyup, lojistik araçlarda da hedef büyümek istiyoruz. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa pazarında da yeni başarılara imza atmak için stratejilerimizi tamamladık. Otokar olarak 2018’de de yeni segmentlerde kullanıcı odaklı çözüm sunmaya devam edeceğiz” dedi. Otokar’ın 13 yıldır alternatif yakıtlı araçlar geliştirme konusunda önemli yatırımlar gerçekleştirip, birçok ilke imza attığını da hatırlatan Akgül sözlerini şöyle sürdürdü; “Alternatif yakıtlı araçlar hem Otokar hem de Türkiye ve dünya için önemli bir gündem. Türkiye'nin ilk hibrit otobüsü, Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü gibi ilklere imza attık. 2018’de daha temiz bir çevre, daha sessiz bir trafik, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek verimlilik sağlayacak alternatif yakıtlı araçlar konusunda çalışmaya devam edeceğiz.” Akgül, Otokar’ın KoçSistem ve İSBAK ile birlikte CoMoSeF akıllı ulaşım sistemleri kapsamında geliştirdiği Akıllı Otobüs projesinin de Mayıs ayında “Celtic Innovation Award Winner 2017” ile ödüllendirildiğini belirtti.