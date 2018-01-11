Türkiye’nin yıldızlarının adları gökyüzüne yazıldı

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11 Ocak 2018, 12:43

Türkiye’nin alanlarında lider markaları Petrol Ofisi ve Altınordu işbirliği, önemli bir yeniliğe daha imza attı.

Petrol Ofisi ve Altınordu’nun Türkiye’nin yıldızlarını gökyüzüne taşıması, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın BAK’ın da katıldığı 54. TSYD Antalya Buluşması’nda ilk kez açıklandı. Petrol Ofisi’nin de destekçileri arasında olduğu spor basınının bu geleneksel büyük buluşmasının ilk gününde, Futbolda Alt Yapı başlıklı bir oturum gerçekleştirildi. TSYD Ankara Şube Başkanı Alper Bakırcıgil moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper ve Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, örnek işbirlikleri ve çalışmalarıyla ilgili bilgi verdiler.Petrol Ofisi ile Altınordu arasındaki bu işbirliğinin de aslında spor basınının katkısıyla başladığına dikkat çeken Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Altınordu, aslında bildiğimiz bir kulüp. Ancak bir gün gazetede Mehmet Bey ile yapılan detaylı bir röportajı okuduğumda, Petrol Ofisi için ‘ruh ikizimizi, felsefe ortağımızı, yol arkadaşımızı bulduk’ diye düşündüm. Gerçekten de Petrol Ofisi ve Altınordu, hem birçok açıdan birbirlerine çok benziyorlar; hem de aynı yönde yürüyen, geleceğe bakan ve bu geleceğe katkı yapmayı amaç edinmiş iki lider marka olarak azimli bir şekilde ilerliyorlar” açıklamasında bulundu.“Fikir, felsefe ve gidilen yol ortak olunca, işbirliği görüşmeleri de çok kısa sürdü” diyerek konuşmasına devam eden Selim Şiper, “Mehmet Bey, Altınordu ekibi ve alt yapıdaki pırıl pırıl gençlerle tanışmamızdan sadece 3 gün sonra imzaları attık. Kısa sürdü çünkü prosedürler, talepler, istekler yoktu. Biz ‘neler yapabiliriz’, ‘daha iyi nasıl yapabiliriz’, ‘nasıl katkı sağlayabiliriz’ gibi konuları konuşarak imza attık” dedi.“Petrol Ofisi’nin de Altınordu’nun da amacı; Türkiye’nin geleceğine katkı sağlamak”Petrol Ofisi ile Altınordu’nun çok benzediğini, farklı kulvarlarda olmalarına karşın aynı yöne giden, aynı bakış açısına, aynı reflekslere sahip ve benzer hedefleri arzulayan, birbiriyle çok uyumlu iki kurum olduklarını da vurgulayan Selim Şiper, Petrol Ofisi ve Altınordu’nun en önemli ortak noktalarının ise, ‘Türkiye’nin geleceğini desteklemeleri, katkı sağlamaları’ olduğunu belirtti.“Sponsor değil, yol arkadaşıyız. Sportif başarıya endeksli değil, felsefi bir birliktelik”“İşte bu nedenle biz, Altınordu ve Petrol Ofisi arasındaki bu birlikteliğe ‘sponsorluk’ değil de, ‘yol arkadaşlığı’ diyoruz” açıklamasında bulunan Selim Şiper, “Bizimkisi aslında felsefi bir beraberlik. Öyle forma reklamı ile ya da sportif başarılar gibi konu başlıklarımız hiç olmadı. Elbette ki sportif başarılar bizleri sevindirir. Ancak bizim hedefimiz 38’e ulaşan Altınordu’dan yetişmiş milli futbolcu sayısının birkaç sene sonra 50’ye çıkabilmesi, sonra bunun 100’e, 150’ye çıkabilmesi. Türkiye futbolunun, ülkemiz sporunun yarınlarına katkı sağlayacağız. Bizim amacımız, tüm hedefimiz bu.”80 milyon nüfusa sahip ülkemizden dünya çapında yıldız futbolcu yeterince çıkmıyorsa ortada bir sorun olduğuna işaret eden Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da, “Bize göre, genleri futbol yeteneği ile donatılmış Türk gençleri, gelişmeleri için yeterli fırsat bulamıyor. Biz yola, ‘bu toprakların çocuklarına Avrupalı meslektaşları karşısında fırsat eşitliği yaratmak’ için çıktık ve tüm kurgumuzu bu misyona göre belirledik. Bu yaklaşımı ‘yabancı futbolcu oynatmamak’ olarak değil, ‘bu toprakların çocuklarına güvenmek’ olarak değerlendirmek gerekir” dedi.Bu yolculuğun uzun, yorucu ve emek isteyen bir süreç olduğunu belirten Seyit Mehmet Özkan, “10 yılı aşkın süredir çalışıyor ve yolumuzdan bir an bile ödün vermeden devam ediyoruz. Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Salih Uçan gibi üç önemli isim bu sistemin bir ürünüdür. Üç oyuncumuz da kariyer gelişimlerine devam ediyor. Bizler de yardımcı olmaya devam ediyoruz. Ülkemizin en büyük avantajı, genç bir nüfusa sahip olması ve genetik olarak futbola yatkın olması. Bu, bizim eğitim sürecimize önemli katkılar sağlıyor. Ancak diğer yandan çabuk sonuç bekleyen, süreç yerine sonuç odaklı bir toplum olmamız da sistemin en önemli dezavantajı” açıklamasında bulundu.“Petrol Ofisi, bizim sponsorumuz değil, yol arkadaşımız” diyen Seyit Mehmet Özkan, “Biz, futbol altyapısında ülkemizin ‘1’ numaralı markasıyız. Petrol Ofisi de bu topraklardan doğup akaryakıt ve madeni yağ sektörünün lideri konumuna yükselmiş gurur markamız. Petrol Ofisi, bizim markamıza büyük bir sinerji kattı ve katmaya devam edecek. Petrol Ofisi, bizim bu uzun yolculuktaki enerjimiz, en güçlü yakıtımız” şeklinde konuştu.Oturumun sonunda ise Petrol Ofisi ve Altınordu işbirliğiyle gerçekleştirilen Geleceğin Yıldızları projesi kapsamında, Altınordu’dan yetişmiş ve milli formayı giymiş 38 futbolcunun isimlerinin yıldızlara verilmesine ilişkin mini bir tören gerçekleştirildi. 38 futbolcuyu temsilen Berke Özer (A Takım), Egehan Gök (U18), Barışcan Işık Altunbaş (U17), Salih Kavrazlı (U16) ve Emre Çeltik (U15), sahneye çıkarak, adlarını gökyüzüne yazan yıldız sertifikalarını Selim Şiper ve Seyit Mehmet Özkan’ın elinden aldılar.54. TSYD Antalya Buluşması, yine üç gün süre ile Türk sporunun zirvesini oluşturdu. Türkiye Spor Yazarları Derneği üyelerinin yanı sıra Türkiye futbol ve spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren dev buluşmanın ikinci gününde ise düzenlenen törenle TSYD Yönetimi, organizasyona katkıda bulunan firmalara teşekkür plaketi sundu. Petrol Ofisi adına teşekkür plaketini Petrol Ofisi Marketing Direktörü (Chief Marketing Officer – CMO) Beril Alakoç Orhonoğlu aldı.