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MÜSİAD’dan enerji tasarrufu çağrısı “Stand-by'da kalma, hem sen hem Türkiye kazansın”

11 Ocak 2018, 12:27

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 11-18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Enerji Tasarrufu Haftası çerçevesinde önemli bir kampanyaya imza atıyor.