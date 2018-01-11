MTV dönemi Otopratik mağazalarına fırsatlarla geldi

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11 Ocak 2018, 12:00

Brisa’nın araç bakım mağaza zinciri Otopratik ve Yapı Kredi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dönemine özel kampanya ile araç sahiplerine fırsatlar sunuyor.

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa’nın 360 derece servis sunan araç bakım mağaza zinciri Otopratik, araç sahiplerine özel fırsatlar sağlayan Yapı Kredi iş birliğini yeni yılda da sürdürüyor.1 Ocak – 28 Şubat 2018 tarihleri arasında, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerini Yapı Kredi kanalları ya da World Card ile yapan araç sahipleri, Türkiye genelinde 49 noktada bulunan Otopratik mağazalarında periyodik bakım işçiliğinde %50 indirim ve motor, elektrik, fren, lastik ve jant kontrollerini de kapsayan ücretsiz check-up hizmeti kazanıyor.Her marka ve model binek ile hafif ticari araca garantili olarak hizmet veren Otopratik mağazalarında, ihtiyaç duyulan 52 farklı noktayı kapsayan check up hizmeti sağlanıyor. Bu hizmetler arasında başlıca; Brisa’nın öncü lastik markaları Bridgestone ve Lassa markalı lastik satış ve sökme&takma hizmeti, jant, akü, ön düzen bakımı, yağ değişimi, filtre değişimi, klima gazı dolumu, fren balata & disk değişimi, amortisör değişimi ve periyodik bakım bulunuyor. Otopratik mağazalarında aynı zamanda, her araç marka/modeli için özelleştirilmiş çeşitli periyodik bakım paketleri sunuluyor.