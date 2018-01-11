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Temsa İş Makinaları, müşterilerine ürünleri deneme imkânı sunuyor

Temsa İş Makinaları, müşterilerine ürünleri deneme imkânı sunuyor

Tarih 11 Ocak 2018, 11:44

2017 yılı içerisinde müşterilerine yoğun bir demo programı uygulayan Temsa İş Makinaları, 100. demo aktivitesini gerçekleştirdi.

Temsa İş Makinaları, Komatsu ile müşteri sahasında yaptığı demo aktiviteleriyle makinelerin, verimlilik, performans ve yakıt tüketimlerini ölçümledi.

2017 yılında ulaşılan 100. demo aktivitesi, Komatsu Japonya’da teorik ve pratik olmak üzere 2 haftalık eğitim alan, yazılı ve pratik kullanım sınavları sonunda başarı sağlayan ve Türkiye’de Komatsu Japonya tarafından sertifikalandırılan ilk operatörüyle gerçekleştirildi.

Demo aktivitesi kapsamında, müşteri sahasında her demo makinesi üzerinde günlük operatör bakım ve makinayı doğru kullanım eğitimleri verildi. Eğitimlerin ardından sahada Komatsu iş makinası ile yapılan üretim ve operatörlük becerilerinin ölçümü gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 gün süren demo sonunda sahadan ve makineden alınan üretim, yakıt, performans ölçümleri müşteriye raporlandı. Aynı ölçümlemeler müşterilerin kullandığı diğer makinalarla da yapılarak karşılaştırmalı saha ölçüm sonuçları elde eden Temsa İş Makinaları, test sürüşleri ile ürünlerinin performans sonuçlarını müşterilerine rakamsal olarak net bir şekilde göstermeyi başardı.
 
Demo sonrasında ortaya çıkan performans kriterleri ile demo esnasında kullanılan makinelerin birçoğunun satışı gerçekleştirilmiş oldu.


 

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İş ve İstif Makineleri

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