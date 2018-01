Hyundai’den yeni bir fuel cell otomobil: NEXO.

Anasayfa » Otomobil

Hyundai, teknolojik yakıt hücreli yeni amiral gemisi NEXO ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hyundai, Amerika Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) yeni teknolojilerini ve yeni Fuel Cell otomobilini tanıttı. Adını NEXO olarak verdiği yeni otomobiliyle şov yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Hyundai, aynı zamanda sürüş potansiyelini genişleten Gelişmiş Sürücü Destek Sistemlerini de (ADAS) tanıttı.Önceki jenerasyonlara göre daha hafif ve daha ferah bir kabine sahip olan NEXO, Hyundai'nin büyümekte olan eko-araç portföyünün en son üyesi ve otomotiv sektöründeki en çeşitli güç aktarma organı dizilimine sahip CUV modellerden biri.Hyundai'nin fuarda sunduğu Kör Nokta İzleme Monitörü (BVM), yepyeni bir teknoloji. Aracın her iki yanına yerleştirilen kameralar, ana göstergeye yansıttıkları canlı görüntülerle her iki yöndeki şerit değişimlerinde sürücüleri uyarıyor. Sistem, geleneksel dikiz aynası tarafından görülemeyen alanları böylelikle aracın her iki yanındaki geniş açılı surround monitörlerle görmeyi sağlıyor. Aktif Şerit Takip Yardımcısı (LFA) da Hyundai adına yepyeni bir teknoloji. NEXO'da yerini alan bu son sistem, aracın şeritte hizlanmasına veya kalmasına yardımcı olmak için direksiyonu otomatik olarak ayarlıyor.Uzaktan Kumandalı Park Asistanı RSPA ise NEXO'nun sürücülü veya sürücüsüz park etmesini sağlıyor. RSPA sistemi, sürücünün bir düğmeye dokunarak aracı olduğu yerden hareket ettirmesini sağlarken aynı zamanda en sıkışık yerlerde güvenle çıkış yapmasına da olanak tanıyor.NEXO, beğenilen Tucson FCEV’den daha gelişmiş ve çok daha teknolojik olmasıyla öne çıkıyor. Ayrıca, tahmini sürüş mesafesi 800 km olarak verilen NEXO, selefinden 169 km daha fazla bir menzile sahip.Aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda çalışacak şekilde tasarlanan NEXO, eksi 30 derecede yapılan testlerden tam not aldı. NEXO, 30 saniye içinde soğuk çalıştırma kabiliyetine sahip ve bu süre endüstri lideri bir başarı olarak öne çıkıyor. Çünkü yakıt hücresi ve maksimum performans için gerekli olan sistemi sıcaklığı, burada oldukça önemli bir rol oynuyor. NEXO ayrıca, 50 dereceden daha yüksek sıcaklıklarda da mükemmel soğutma performansına sahip.Tucson FCEV’e göre daha hafif bir aktarma organına sahip olan NEXO, böylelikle yüzde 25 gibi daha etkili bir hızlanma performansı gösterebiliyor. Aynı zamanda çok verimli olan araç, yüzde 30 oranında daha uzun bir menzil sergiliyor ve sadece beş dakika içinde deposunu tamamen doldurabiliyor.NEXO’nun hidrojen yakıt hücreli sistemindeki hareketli parçalar ve diğer bileşenler, motor bölmesinin içinde olup gürültüyü kabine çok fazla iletmiyor. Böylelikle son derece sessiz ve sakin bir kabine sahip olan araç, araç içindekilere oldukça konforlu bir sürüş keyfi yaşatıyor.Hyundai Motor Grup'un 2025 yılına kadar satışa sunacağı 18 çevre dostu modelden biri olarak önem kazanan Hyundai NEXO, 2018 yılının ilk aylarından itibaren belirli pazarlarda satışa sunulacak.