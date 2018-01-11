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Volkanlar'ın platformu 28 metre uzuyor!

Volkanlar'ın platformu 28 metre uzuyor!

Tarih 11 Ocak 2018, 10:53

Artan köprü talepleri kiriş ihtiyacını doğurdu.

Kiriş ihtiyacı da kiriş taşıyıcıların önemini arttırdı. Volkanlar'ın çözümü bu noktada Yalçın Dorse'nin 28 metre uzayan çift uzarlı platformu oldu. Yalçın 60 metreye kadar uzayabilen platformlar sunuyor.




 

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