Volkanlar'ın platformu 28 metre uzuyor!

Kiriş ihtiyacı da kiriş taşıyıcıların önemini arttırdı. Volkanlar'ın çözümü bu noktada Yalçın Dorse'nin 28 metre uzayan çift uzarlı platformu oldu. Yalçın 60 metreye kadar uzayabilen platformlar sunuyor.

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