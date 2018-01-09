Anasayfa » Piyasa

Dev lojistikçilerin tercihi TIRSAN

09 Ocak 2018, 13:27

Irak’a yaptığı taşımalarla öne çıkan Taha Kargo, filosuna 21 adet Tırsan Perdeli Maxima Plus kattı.

Araçları teslim almak için Tırsan Adapazarı üretim tesislerine gelen ve fabrikayı gezen Taha Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Emin Taha, ürün çeşitliliği, üretim süreçleri, teknoloji ve Ar-Ge merkezini görünce çok etkilendiğini ifade etti. Taha, “Tırsan’ın fabrikasını gezdiğimde, ne kadar büyük ve ileri teknoloji ile araç üretimi yaptıklarını gördüm ve bu beni çok gururlandırdı” dedi.



Avrupa’nın en fazla ürün çeşidinin üretildiği, Tırsan Adapazarı tesisleri Taha Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Emin Taha’yı da oldukça etkiledi. 21 Adet Tırsan Perdeli Maxima Plus’ı teslim almak için Tırsan Adapazarı tesislerine gelen ve fabrikayı gezen Taha, ülkemizin böyle bir markaya sahip olmasından büyük bir gurur duyduğunu söyledi. Filolarına kattıkları 21 Adet Tırsan Perdeli Maxima Plus’ı Daf-Tırsan Satış Yöneticisi Özgür Ayçiçek’ten teslim alan Taha, teslimat töreni sonrasında Tırsan fabrikası ile ilgili görüşlerini ve düşüncülerini aktardı.



Tırsan’ı yeniden tanıdım

“Tırsan’ın kalitesini ve sektördeki liderliğini biliyorum ama fabrikanın bu kadar büyük ve modern olduğunu, bu kadar yoğun çalışıldığını bilmiyordum. Ufkumuzu açan bir fabrika deneyimi oldu” diyen Taha, treylere bakışının tamamen değiştiğini söyledi. Fabrikaya gelmeden önce aklında sadece insanların bir çatı altında treyler ürettiği bir fabrika algısının olduğunu kaydeden Emin Taha, Bu kadar yüksek teknolojinin, farklı üretim hatlarının, geliştirmelerin ve emeğin olduğunu düşünemezdik. Ar-Ge bölümünü görünce bunu daha da iyi anladık. Burada çok fazla mühendis çalışıyor. Ülkemizin böyle büyük bir değerinin olmasından mutlu oldum, gururlandım. Bir girişimcimizin bu kadar akıllıca, bu muhteşem tesisi kurması ve buralara kadar getirmesi bir Türk işadamı olarak bize gurur verdi. Bu memleketin başarısıdır. Yurtdışı ihracat başarılarını ayrıca takdir ve tebrik ediyorum. Çetin Bey’i ve Tırsan’ı bir kez daha tanımış oldum” diye konuştu.



Irak taşımalarında lider

Emin Taha, firmaları hakkında da bilgi vererek, İstanbul, Gaziantep, Bursa, Konya, Ankara ve Mersin’de bulunan şube ve depolama merkezleri ile müşterilerine hizmet verdiklerini söyledi. Ayrıca Türkiye’nin 81 ilinden Irak’a komple taşıma hizmeti sunmaktadır. Karayoluyla en çok taşıma yaptıkları ülkenin Irak olduğunu belirten Taha, yaptıkları taşımaların %85’ini bu ülkeye gerçekleştirdiklerini ifade etti. Irak’a parsiyel taşımacılığın lider markası Taha Kargo, komple taşımalarda da pazar payını artırmak için girişimlerde bulunmaktadır.



Taha, “Irak’a son 3 yıldır ağırlıklı olarak; hazır giyim, tekstil ve konfeksiyon ürünleri taşıyoruz. Ev eşyaları ile oto yedek parçaları, züccaciye, inşaat ve elektrik malzemeleri vb gibi ürünlerde taşımalarımız içerisinde önemli yer tutuyor” dedi. Irak’ta 40 civarı şubesi bulunan Taha Kargo tüm Irak geneline kapıya teslim hizmeti vermektedir. Saudia Cargo’nun da Türkiye GSI(Genel Satış Acentası) olan Taha Kargo hava ve denizyolu ile de Tüm Dünyaya taşımacılık hizmeti vermektedir.

Taha Kargo 2016 yılı TİM verilerine göre 62000 civarı ihracatçı firma arasından 40. Sırada yer almayı başarmıştır.



Son noktayı kalite koydu

Neden Tırsan’ı tercih ettiklerini de anlatan Taha, “Biz ilk Tırsan ürününü 2003 yılında filomuza kattık ve çok memnun kaldık. Parçası çok rahat bulunuyor, servis ağı çok geniş. Ancak gerçekçi olmak gerekirse nihai kararımızda ürünün kalitesi en büyük etmen olmuştur” dedi.



