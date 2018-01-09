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Temsa İş Makinaları 128 adet çekici teslim etti

Temsa İş Makinaları 128 adet çekici teslim etti

Tarih 09 Ocak 2018, 12:19

Temsa İş Makinaları, 1981 yılında kurulan ve 2015 yılından bu yana Onur Taahhüt Taşımacılık olarak faaliyetlerine devam eden, sektörün önde gelen şirketine 128 adet kamyon satışı gerçekleştirdi.

Hırvatistan, Ukrayna, Tunus, Moldova, Suudi Arabistan, Umman, Ekvator Ginesi ve Türkmenistan’a hizmet veren Onur Taahhüt Taşımacılık, araç filosuna 2017 yılı içinde 111 adet Volvo FMX Kamyon ve 17 adet Volvo FH Çekici kattı.

Onur Taahhüt Taşımacılık, Volvo Trucks’ın yanı sıra Türkiye distribütörlüğü yine Temsa İş Makinaları tarafından yürütülen ve iş makinaları ve maden makinaları üretiminde dünyanın lider markası Komatsu’yu da uzun yıllardır tercih ediyor.

Onur Taahhüt Taşımacılık İkmal Müdürü Murat Çakmak konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Temsa İş Makinaları ile iş birliğimizin Komatsu markası ile 10 yılı aştığını söyleyebiliriz. Temsa İş Makinaları’nın Volvo Trucks distribütörü olmasının ardından iş birliğimizi son 1 yılda pekiştirdik ve daha uzun yıllar devam edeceğine inanıyoruz. Temsa İş Makinaları’nın özellikle Volvo Trucks ile iş birliğinden sonra, en büyük artısı elinde stoklu araç bulundurmasıdır. Lokomotif olarak Volvo Trucks’ın bizim için ayrı bir yeri var. Volvo Trucks’ı diğer markalarla kıyasladığınızda ilk maliyet yüksek gibi görünse de bunu yıllara yaydığınızda aslında çok daha iyi bir iş ortağı olduğunu ve size daha sonradan verdiğiniz paranın karşılığını işinize sağladığı faydalardan görebiliyorsunuz.”

Törende Temsa İş Makinaları Kamyon Satış Grup Müdürü Kıvanç Kızılkaya ve Ankara Bölge Müdürü Utku Uzun da yer aldı.

 

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