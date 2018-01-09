Mars Logistics İstanbul Anadolu Yakası’ndaki 4’üncü lojistik merkezini açtı

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09 Ocak 2018, 11:45

Lojistik sektörünün öncü firması Mars Logistics, İstanbul Anadolu Yakası’ndaki 27 bin metrekare alana kurulu 4’üncü lojistik merkezini faaliyete geçirdi.

Lojistik sektöründeki liderliğini, yaygın hizmet ağı ile sürekli olarak güçlendiren Mars Logistics, 2018 yılı ile birlikte Anadolu Yakasındaki 4’üncüsü lojistik merkezini açtı. Tuzla’da faaliyete geçen yeni depolama merkezi, 27 bin metrekarelik depolama hizmetleri sunacak.Mars Lojistik Uluslararası Taşımacılık Depolama Dağıtım, Mars Hava ve Deniz Kargo, Mars Sigorta ve Mars Logistics S.A.R.L. şirketlerinden oluşan Mars Logistics, faaliyete geçtiği 1989 yılından bu yana farklı taşıma çözümleri ve çevreci iş modelleriyle lojistik sektörüne öncülük ediyor. Dünyanın her noktasına taşımacılık gerçekleştiren Mars Logicstics neredeyse tüm sektörlere hizmet veriyor.Başarılı bir yıl geçirdiklerini vurgulayan Mars Logistics Genel Müdürü Ali Tulgar, “Geçtiğimiz yıl ve önceki yıllarda olduğu gibi depo ve filolarımıza yatırıma devam edeceğiz. Hizmet ağımızı genişletmek ve organizasyon hızımızı daha da artırmak üzere Anadolu Yakasında 4’üncü lojistik merkezimizi faaliyet geçirdik. Tuzla Tepeören’deki 27 bin metrekarelik depomuz hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacak. 30 Milyon Euro yatırımla devreye aldığımız Hadımköy’deki 70 bin metrekarelik yeni lojistik merkezimizin açılışını da 2018 yılı içinde gerçekleştireceğiz” dedi.