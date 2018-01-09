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Ekol, ağını İsveç ile genişletiyor

Ekol, ağını İsveç ile genişletiyor

Tarih 09 Ocak 2018, 11:09

Avrupa'nın en büyük intermodal lojistik sağlayıcılarından biri olma stratejisiyle çalışmalarına aralıksız devam eden Ekol, ülke zincirine İsveç’i de ekledi.

İsveç, Ekol’ün kendi tesisleriyle faaliyet göstereceği 16. ülke oldu. Bu ülkedeki operasyonlar “Ekol Nordics" adı altında yürütülecek.

Yeni operasyon merkezi ile İskandinavya’yı; Türkiye, Orta Doğu ve Ekol’ün kendi şirketlerinin bulunduğu diğer ülkelerle yakınlaştıracaklarını ifade eden Ekol Nordics Bölge Direktörü Jarmo Halonen, bir sonraki aşamada tüm Avrupa ülkeleriyle bağlantı kurulacağını söyledi.

Gothenburg’daki ofisle, pazarın tüm gelişimini destekleyebilecekleri bir noktadan çalışmaya başladıklarını belirten Halonen, “İki yıl içerisinde 30 çalışana sahip olmayı planlıyoruz. Hedefimiz; 2020 sonuna kadar yıllık 30 milyon Euro ciro elde etmek” dedi.


Ekol’ün bu bölgedeki müşterilerine daha yakın olmak ve ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için Nordics şirketinin kurulmasına karar verildiğini kaydeden Ekol Avrupa Genel Müdürü Wojciech Brzuska ise şu değerlendirmelerde bulundu:“Ekol blok trenlerinden biri İskandinav ülkelerindeki yük hacimleri için hazırlanarak, Trieste’den  (İtalya), Kiel’e (Almanya) ulaşması sağlanıyor. Yakın gelecekte tren sayısını artırmayı planlıyoruz. Bu tren bağlantısıyla İskandinavya ile Güney Avrupa ve Türkiye intermodal taşımacılıkla birbirine yakınlaşacak. Ayrıca, 2018 yılının ikinci yarısında Akdeniz bölgesine çift yönlü deniz seferlerini başlatmayı düşünüyoruz.”

Ekol Nordics, İsveç operasyonlarında ilk etapta perakende, otomotiv, elektronik, kağıt ve ahşap sektörlerine yoğunlaşacak. Operasyonlarda; uluslararası FTL, LTL ve grupaj taşımacılığı hizmeti sunulacak. 

 

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