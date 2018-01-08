Renault Grubu’ndan 2017’de rekor satış adedi

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08 Ocak 2018, 16:10

Renault Grubu (Renault ve Dacia), 2017 yılında toplam pazarda 178 bin 646 satış adedi gerçekleştirdi ve binek + hafif ticari araç pazarından yüzde 18,7 pay aldı. Bu rakamlar, Renault Grubu’nun Türkiye’de bugüne kadar elde ettiği rekor satış adedini ifade ediyor.



Renault markası 2017 yılında da “En İyi Müşteri Deneyimi” ödülünü kazandı

Renault, 2017 yılında 18. kez binek otomobil pazarı liderliğini ve toplam pazar liderliğini elde etti.* Marka, binek+hafif ticari araç pazarından 130 bin 276 adet satış rakamı ile yüzde 13,6 pay aldı. Renault, binek otomobil pazarında ise 113 bin 454 adet satış adedi ve yüzde 15,7 pazar payına ulaşarak 18. kez binek otomobil pazar lideri oldu.Türkiye’nin en çok satılan modelleri sıralamasında, ikinci ve üçüncü sırada Oyak Renault’da üretilen Renault modelleri yer alıyor. Megane Sedan 39 bin 272 adet ile 2. sırada yer alırken, Clio HB 31 bin 265 adet ile 3. sırada yer alıyor. Renault Megane Sedan, OGD (Otomotiv Gazetecileri Derneği) tarafından 2017’de “Türkiye’de Yılın Otomobili“ seçilmişti. Renault’nun bu satış performansı ile binek otomobilde yerlilik oranı yüzde 67.4 olarak gerçekleşti. Renault’nun toplam pazar liderliğine binek modellerin yanı sıra hafif ticari modeli Kangoo Ailesi’nin de önemli katkısı oldu. Kangoo Ailesi, satış rakamında yüzde 19 artış ile 10 bin 651 satış adedi elde etti. Renault hafif ticari araç pazarında geçen yıla göre 0,6 artış ile yüzde 7,2 pay aldı.Türkiye, 2017 yılında Renault Grubu’nun (Renault+Dacia) 5. büyük pazarı konumunda yer alıyor. Gerçekleştirdiği bu performans ile Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’nın ardından gelen Türkiye, Avrupa dışındaki pazarlar arasında en güçlü ve önemli ülke konumunda yer alıyor.Dacia ise 48 bin 370 satış adedi ve yüzde 5,1 pazar payı ile rekor sonuçlar elde etti. 2017 yılını, toplam pazarda markalar sıralamasında iki basamak birden yükselerek 6. sırada tamamladı. Dacia, 2017 yılında, Duster modeli ile Türkiye’nin en çok tercih edilen 4x4 markası oldu. Duster ise gerçekleştirdiği 16 bin 963 adet satış ile Türkiye pazarının en çok satılan 4x4 modeli oldu.“2017 yılında Renault Grubu olarak rekor bir satış adedine imza atmanın ve Renault markası ile 18. kez binek otomobil liderliği ünvanının yanı sıra toplam pazar liderliği yeniden elde etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 2017 yılı Renault ve Dacia markaları açısından çok başarılı sonuçlar elde ettiğimiz bir yıl oldu. Renault markası, Kadjar’dan sonra yenilenen Captur ve Koleos ile SUV ailesini tamamladı. Renault Grubu olarak, hedeflerimiz doğrultusunda markalarımızın pazar paylarını arttırmayı sürdürüyoruz. Renault, 2017 yılında gerçekleştirdiği 130 bin 276 satış adedi ile daralan pazarda geçen yıla göre yüzde 1,3 artış sağladı ve yüzde 13,6 pazar payı elde ederek binek + hafif ticari araç pazarının lideri konumuna yükseldi. Markamız yüzde 1,6 artış ile 15,7 pay aldığı binek otomobil pazarında da tartışmasız liderliğini sürdürüyor. Ayrıca OGD (Otomotiv Gazetecileri Derneği) tarafından Türkiye’de Yılın Otomobili seçilen Megane Sedan ile birlikte Clio HB Türkiye’de en çok satılan model sıralamasında 2. ve 3. sırada yer alıyor. Bu başarılı performansı sergileyen iki modelimizin de Türkiye’de Oyak Renault Fabrikaları’nda üretiliyor olması bizim için ayrıca bir gurur kaynağı. Dacia ise bu yıl, Duster EDC ile otomatik vites pazarına iddialı bir giriş yaptı. Diğer modellerinin de başarılı grafiği ile 2017’de yüzde 5,1 pazar payı ile 6. sıraya yükseldi. Önümüzdeki yıl Renault markası için yenilenen modellerinin pazardaki konumunu sağlamlaştıracağı bir yıl olacak. Dacia markası da tamamen yenilenen Duster ile pazardaki yerini sağlamlaştıracak. Renault Grubu olarak 2018 yılında da pazar payımızdaki artışı ve pazardaki güçlü konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz. 2018 yılında ise pazarın 2017’nin ritmine benzer bir gelişim göstereceğini tahmin ediyoruz.’’ dedi.Renault Grubu (Renault ve Dacia), 2017 yılında toplam pazarda 178 bin 646 adet satış adedi gerçekleştirdi. Bu satış rakamı ile binek + hafif ticari araç pazarından yüzde 18,7 pay elde etti. Bu satış adedi ile Renault Grubu bugüne kadarki en yüksek satış rakamına imza atmış oldu.Renault, 2017 yılında binek + hafif ticari araç pazarında gerçekleştirdiği 130 bin 276 adet satış ve 13,6 pay ile toplam pazarda liderliği elde etti. Marka, toplam Pazar liderliğini en son 2004 yılında elde etmişti. Türkiye’de binek otomobilin tartışmasız lideri Renault, 113 bin 454 adet binek satış adedi ile yüzde 15,7 pazar payı ile 18. kez bu ünvanı elde etti.Renault, 2017 yılında müşteri deneyimi alanında aldığı ödüllere iki yeni ödül daha ekledi. Renault, üçüncü kez düzenlenen A.C.E Award’da en iyi müşteri deneyimi ödülünü kazandı. Sikayetvar.com’un 400 binden fazla şikayetçi müşteriye yönelik gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, kendi sektörlerinde uyguladıkları başarılı stratejilerle müşteri deneyimini en başarılı yöneten firmaların belirlendiği A.C.E Award’da Renault, üstü üste üçüncü kez bu ödüle layık görülerek, etkili ve sürdürülebilir bir müşteri memnuniyet politikasına sahip olduğunu ispat etmiş oldu.Renault, Telephone Doctor firması tarafından düzenlenen ve Türkiye’deki çağrı merkezlerinin denetlendiği Kalite Ligi’nde üst üste üçüncü kez birincilik ödülünü kazandı.Etkili bir şikayet yönetim sürecine sahip olan Renault, elde ettiği bu ödüller ile müşteri odaklı yönetim anlayışını bir kez daha kanıtlamış oldu.Renault, müşterilerine sunduğu hizmeti ve marka ile yaşadıkları deneyimi geliştirmek ve onlara özel kişiselleştirilmiş hizmet vermek için yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu amaçla, 2018’in ilk aylarında yeni bir İletişim Merkezini hizmete açacak. Bu merkezde, müşterilerin marka ile temas ettiği tüm noktalar tek bir çatı altında toplanarak, kişiye özel kusursuz bir deneyim yaşatılması hedefleniyor.