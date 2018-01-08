Assan Hanil tedarikçilerini endüstri 4.0’a hazırlıyor

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08 Ocak 2018, 14:51

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil’in, tedarikçilerine yönelik olarak gerçekleştirdiği Tedarikçi Portalı Eğitimi’nde, şirketin sektörde bir ilke imza atarak hayata geçirdiği SAP Dönüşüm Projesi olan Doruk hakkında bilgiler paylaşıldı.



Otomotiv yan sanayinin önemli ana parça tedarikçilerinden olan Assan Hanil, tedarikçilerine yönelik olarak 14-15 Aralık tarihlerinde Luxor Garden Hotel’de Tedarikçi Portalı Eğitimi gerçekleştirdi. Lojistik, kalite ve finans ile ilgili tedarikçi portalı üzerinde yapılacak işlere dair eğitim ilgili bölüm sorumluları ve müdürleri tarafından verildi. Eğitimde Kalite ve STA (Kalite ve Tedarikçi Geliştirme) Müdürü Serim Ertuğ ile Bilgi Teknolojileri Müdürü Ediz Sarıkaya hazır bulundu.Eğitimlerde tedarikçiler, Assan Hanil’in Endüstri 4.0 dinamiklerini sistemlerine entegre edip gerekli altyapıyı hazırlamada önemli bir adım olan Doruk Projesi ve tedarikçi portalı hakkında bilgilendirildiler.Assan Hanil’in tüm iş süreçlerini yeniden tasarlamak, süreçlerini dijitalleştirmek ve teknoloji çözümleriyle entegre etmek üzere yola çıktığı Doruk Projesi hakkında bilgiler veren Assan Hanil Bilgi Teknolojileri Müdürü Ediz Sarıkaya “Küresel oyuncu olmak isteyen bir şirketiz. Assan Hanil’in mevcut ihtiyaçları ve gelecek hedeflerine ulaşması için güçlü bir teknolojik altyapı ihtiyacı bulunmaktaydı. Bu doğrultuda, mevcut süreçler gözden geçirilerek, uçtan uca süreç yapılandırması için Doruk adını verdiğimiz SAP S/4 HANA 1610 Projesi’ne başladık. Doruk, Türkiye Otomotiv Sektörü’nde Simple Lojistik uygulamaları kullanılarak yapılan ilk projedir.” dedi.Doruk hayata geçtikten kısa bir süre sonra, SAP Projeleri Ödül Töreni’nde “Yılın Yeni Nesil Eğitim Ödülü”ne layık görüldü. Assan Hanil, ödüllü Doruk projesi sayesinde sahip olacağı alt yapı ile büyük veriyi anlık ve hızlı olarak analiz edebilecek, problemler oluşmadan müdahale edebilecek ve etkin raporlamalarla gelişim alanlarını bularak hayata geçirebilecek. Yapacağı yatırımlarda, Doruk’un esnek ve hızlı entegrasyon avantajını kullanarak etkin karar alma fırsatlarını yakalayabilecek.