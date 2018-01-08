Yenilenen Honda Jazz Avrupa’dan önce Türkiye’de

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08 Ocak 2018, 14:47

Sınıfının en geniş ve en ferah yaşam alanıyla dikkat çeken Honda Jazz yenilendi. Daha sportif bir tasarıma kavuşan yeni Honda Jazz, yakıt verimliliği ve yüksek sürüş keyfini bir arada sunan 130 PS gücünde yeni bir motor seçeneğine de kavuştu.



Honda’nın ilk kez 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilediği küçük sınıftaki temsilcisi makyajlı Jazz, yeni donanım seviyesi ve motor seçeneği ile 13 Ocak’ta yollara çıkıyor. Dış tasarımı ve iç mekan trimleri yenilenirken ürün gamına Dynamic adında yeni bir donanım seviyesi eklenen Jazz’da 130 PS güç üreten 1,5 litre hacimli i-VTEC benzinli motor da ilk kez kullanıma sunuluyor.Dış tasarımda yapılan güncellemeler yeni nesil Honda modellerinde de kullanılan ve markanın imzası niteliğinde olan ön far ve ön ızgara tasarımına odaklanıyor. Yenilenen ön tamponda daha keskin hatlar dikkat çekerken, havalandırma ızgaralarının çevresindeki belirgin konturlar daha agresif ve dinamik bir görünümü beraberinde getiriyor. Yenilenen arka tasarımda uygulanan parlak siyah detaylarla daha modern ve sportif bir görünüm elde ediliyor. Skyride Blue/mavi adındaki yeni renk seçeneği dış tasarımdaki sportiflik vurgusunu tamamlıyor.Honda’nın Jazz’da yer verdiği 1,5 litre hacimli i-VTEC motoru yüksek güç üretimini düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyon salınımı ile aynı potada eritiyor. Euro 6 emisyon normlarını karşılayan motor isteğe bağlı olarak sunulan CVT otomatik şanzımanla 100 km’de ortalama 5,4 litre yakıt tüketirken 124 gr/km C02 salınımı gerçekleştiriyor. Optimize edilen CVT şanzıman daha akıcı bir sürüş ve hızlı gaz tepkimesi sunuyor. Ayrıca daha önce kullanımda olan 102 HP gücündeki 1.3 i-VTEC benzinli motor da tüm donanım paketlerinde sunulmaya devam ediyor.Jazz yeni motor seçeneği ile birlikte Dynamic adında yeni bir donanım paketi de sunuyor. Ön tampon altı eklentisi, arka tampona entegre üç parça arka difüzör ve sportifliği destekleyen kırmızı uygulamalar daha dinamik ve sportif bir görünümü beraberinde getiriyor. Yine Dynamic donanım paketi ile birlikte LED ön farlar, ön sis farları, yan marşpiyeler, tavan spoyleri ve 185/55 R 16 ebatlarında lastiklere sahip parlak siyah alaşım jantlar devreye giriyor. İç mekânda ise turuncu dikişli döşemeler, deri direksiyon simidi ve deri vites topuzu sportif ve dinamik havayı tamamlıyor.Yerini aldığı modelin fonksiyonellik misyonunu sürdüren yenilenen Honda Jazz, 354 litrelik bagaj ve yolculara sunmuş olduğu geniş yaşama alanıyla sınıfının en geniş yaşama alanını kullanıma sunuyor. 60:40 oranında iki parça halinde katlanan arka koltuklar sayesinde 1.314 litrelik bir bagaj kullanıma sunulurken, Sihirli Koltuklar farklı kullanım kombinasyonlarını beraberinde getiriyor. Koltukların katlanmasıyla 2.480 mm uzunluğa ve 1.280 mm yüksekliğe sahip bir kargo alanı ortaya çıkıyor.Yenilenen Honda Jazz’da, hız sabitleyici, ısıtmalı ön koltuklar, far sensörü ve Şehir içi Aktif Fren Sistemi standart olarak sunuluyor. Üst donanım paketlerinde 7 inçlik Honda Connect bilgi ve eğlence sistemi, çok açılı geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma ve Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Takip Uyarı Sistemi ve Trafik İşareti Tanıma Sistemi de dâhil olmak üzere son derece kapsamlı bir güvenlik teknolojisi paketi devreye giriyor.