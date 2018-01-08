Mercedes-Benz Türk, yeni yıla hızlı girdi

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08 Ocak 2018, 14:40

Mercedes-Benz Türk, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne 30 adet Conecto otobüs teslim etti.

Mercedes-Benz Türk ve Yetkili Bayii Koluman Tarsus desteği ile gerçekleşen satışla birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi’ndeki Mercedes-Benz marka otobüslerin sayısı 87 adede yükseldi.Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen teslimat törenine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Ulaşım Dairesi Başkanı Kenan Tektemur, Mersin Toplu Taşıma Şube Müdürü Sinan Taylan Berk katıldı. Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Koluman yönetiminden Otomotiv Ticari Araçlar Satış ve Pazarlama Direktörü Ali Saltık, Tarsus Şube İcra Kurulu Temsilcisi Bahattin Uzadalı, Tarsus Otobüs Satış Müdürü Erdem Ünler, Tarsus Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Altuğ Şakaklı da törende hazır bulundular. Mercedes-Benz Türk yönetiminden ise Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt ve Şehir içi Otobüs ve Kamu Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Koluman yöneticilerinin yanında yer alarak törene katıldılar.tören esnasında; “Öncelikle burada bulunan herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Yeni yıla, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığımız 30 adetlik Conecto teslimatının mutluluğu ile girdik. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne markamıza gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz. Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ürettiğimiz ve 2016 yılında yenilediğimiz şehir içi otobüs modelimiz Conecto ile işletme giderleri ve yakıt sarfiyatı bakımından pazardaki en ekonomik aracın Mercedes-Benz Conecto olduğu iddiamızı sürdürüyoruz. Aracımız, ekonomi ve yüksek kazanç için gerekli tüm şartları yerine getiriyor ve en üst düzey sağlamlık ve dayanıklılık kriterlerine uyuyor. Yeni araçların Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ve Mersin halkına hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.ise “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin halkına en iyi şekilde hizmet vermek istiyoruz, dolayısıyla yeni araç alımımızda tercihimizi Mercedes-Benz’den yana yaptık. Bu alımımızla birlikte araç parkımızdaki Mercedes-Benz marka araç sayımızı 87 adede yükselttik. Mercedes-Benz Conecto araçların uygun toplam sahip olma maliyeti, belediyelerin Mercedes-Benz marka araçları tercih etmesine sebep oluyor. Bunun yanı sıra Conecto araçların düşük yakıt tüketimine sahip olması da tercihimizi etkileyen önemli faktörler arasındaydı. Ayrıca Mercedes-Benz Türk’ün satış sonrasında da sağladığı hizmetler bizler için çok önemli. Dolayısıyla Mercedes-Benz Türk’ün ürünlerine ve satış sonrası hizmetlerine güveniyoruz.” şeklinde konuştu.