2018 Dakar Rallisi’nde BFGoodrich yeni lastikleriyle heyecana katılıyor

08 Ocak 2018, 14:07

Dünyanın en önemli cross-country rallisi olan Dakar Rallisi, bu yıl 6-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Oldukça zorlu şartlarda uzun parkurlarda gerçekleşen rallide BFGoodrich yeni jenerasyon BFGoodrich All-Terrain T/A KDR2+ lastikleriyle heyecana ortak oluyor. Dakar Rallisi için özel olarak tasarlanan lastikler, her türlü zeminde ve her koşulda verimlilikten ödün vermeden maksimum performans sunuyor.BFGoodrich KDR2+ lastikleri 2018 Dakar’da ilk kez iki ve dört çeker araçlarda kullanılacak. Araç türü ne olursa olsun tüm takımlar için maksimum performansı sunacak olan BFGoodrich KDR2+ lastiklerinin iki çeker araçlar için 37/12.5-17; dört çeker araçlar için 245/80-16 seçenekleri bulunuyor.Sürücülere daha iyi yol tutuş, gelişmiş direksiyon tepkisi ve çekiş gücünü bir arada sunmak amacıyla tasarlanan lastikler, Dakar’ın 4 bin metreyi aşan rakımlarda yer alan parkurlarında, kayalık ve kumlu zeminlerde dahi her türlü hava koşulunda takımların ihtiyaçlarına cevap veriyor.KDR2+ lastikleri sahip olduğu yeniden tasarlanan daha açık sırt deseni sayesinde çamurlu ve yumuşak zeminde gelişmiş performans sunuyor. Yeni KDR2+ lastiklerinin güçlendirilmiş yapısı da agresif koşullarda daha verimli bir performans sergilemesini sağlıyor.