Merzifon‘da ‘hareket‘ rüzgarı

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08 Ocak 2018, 13:59

Rüzgar enerjisi santrallerinin ‘ağır işçisi‘ Hareket, Nordex tarafından Amasya’nın Merzifon ilçesi Kayadüzü Mevkii’nde gerçekleştirilen Amasya RES projesinin taşımalarını sürdürüyor.

Proje kapsamında 14 set kule, 14 set kanat, 14 adet nacelle, drive train ve hub taşımasını üstelenen Hareket, taşıma sırasında 4-5 dingil Faymonville uzatmalı dorse ile 6-8 dingil Faymonville uzatmalı dorse kullanıyor.Ekipmanların farklı bölgelerden teslim alındığı projede, kanatlar TPI İzmir’den, nacelle, hub ve drive trainler Gemport Limanı’ndan, kuleler ise Çimtaş ve Gesbey Kule Fabrikası’ndan sahaya taşınıyor. 14 adet N117/R91 3 MW rüzgar türbininin elektrik ve mekanik kurulumunun da Hareket tarafından gerçekleştirildiği projede, en büyüğü 750 ton kapasiteli kafes bomlu mobil vinç olmak üzere farklı paletli ve mobil vinçler kullanılıyor.