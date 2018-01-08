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İspanyol naklive devi Bursalı Fiorino'yu seçti

İspanyol naklive devi Bursalı Fiorino'yu seçti

Tarih 08 Ocak 2018, 13:56

Fiat Fiorino, global ölçekte başarılı bir performans sergilemeyi sürdürüyor.

Fiat Professional ailesinin Tofaş’ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen ve şehir içinde ticari araç kullanıcılarının ihtiyaçlarını tamamen karşılayan modeli Fiorino, geçtiğimiz günlerde İspanya'nın en büyük nakliye şirketlerinden birisi olan SEUR tarafından acil teslimatlarda kullanılmak üzere tercih edildi. İspanyol şirket, SEUR tarafından satın alınan 100 adet Fiat Fiorino, doğalgazlı versiyonları, çevreci yapısı, pratik kullanım özellikleri ve yüksek dayanıklılık seviyesiyle öne çıktı.

Fiat Professional ailesinin Tofaş fabrikasında üretilen üyesi Fiat Fiorino, dünya çapında Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor. Fiat Fiorino, İspanya'nın en büyük nakliye şirketlerinden SEUR tarafından tercih edilerek, global başarısını bir kez daha taçlandırdı. SEUR'un tercih ettiği beyaz karoser renge sahip 100 adet doğal gazla çalışan Fiat Fiorino, Fiat Chrysler Automobiles İspanya tarafından törenle teslim edildi.

Modüler yapısı, kompakt boyutları, sürüş özellikleri ve yüksek dayanıklılık seviyesiyle olduğu kadar, ekonomik ve çevreci yapısıyla da SEUR için tercih sebebi olan Fiat Fiorino, 2.800 litreye varan, sınıfının en iyi yükleme hacmiyle de dikkat çekiyor.



 

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