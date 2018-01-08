Hyundai ve Aurora, sürücüsüz araç için beraber çalışacak

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08 Ocak 2018, 13:53

Hyundai ve Aurora, kendi kendine gidebilen sürücüsüz (otonom) araçları 2021 itibariyle geliştirip satışa sunmak üzere güçlerini birleştirdi.



Çevre dostu ve otonom araçların gelişimine yön veren öncü markalardan Hyundai, kendi kendine gidebilen sürücüsüz (otonom) araç teknolojilerinin gelişimini yapan Amerikan firması Aurora ile 2021 yılında otonom araçları piyasaya sürmek üzerine anlaşmaya vardı. Bu ortaklık sayesinde Aurora’nın geliştirdiği kendi kendine gidebilen teknoloji Hyundai’nin araçlarına adapte edilecek . Öncelikle özel geliştirilen modellerin belirli şehirlerde test programları yapılacak. Uzun vadede ise kendi kendine gidebilen araçların dünya çapında yollara çıkması için çalışmalar sürdürülecek.Bu ortaklıkla birlikte projenin ilk aşamasında otomatikleştirilmiş ve otonom sürüş için devam eden donanım ve yazılımların gelişimine, ek olarak da Seviye 4 otomasyon için gereken veri hizmetlerinin iyileştirilmesine odaklanılacak. SAE tarafından tanımı yapılan Seviye 4 mertebesindeki otonom araçlar, herhangi bir insan müdahalesine gereksinim duymadan çevredeki durumları ölçerek kendi kendine ilerleyebiliryor. Ortaklığın amacı, bu tip otonom sürüşü en hızlı, en geniş ve en güvenli şekilde mümkün olan her yere yaymak olacak.Hyundai’nin Başkan Yardımcısı Dr. Woong Chul Yung konuyla ilgili şunları söyledi: “Geleceğin taşıma şeklinin otonomda olduğunu biliyoruz ve otonom sürüş teknolojisinin güvenli ve ölçülebilir seviyede yaygınlaşmasını hızlandırmak için gerçek dünya koşullarında yeterliliğinin ispatlanması gerekiyor. En yeni güvenlik ekipmanlarının kullanıldığı son teknolojiye sahip araçlarımıza Aurora’nın otonom teknolojisini uygulayarak Seviye 4 araçları piyasaya süren ilk marka olacağız”.Aurora CEO’su Dr. Chris Urmson ise şu yorumu yaptı: “Aurora olarak Hyundai ile adım atmış olduğumuz bu ortaklıktan heyecan duyuyoruz. Hedefimiz kendi kendine giden araçları tüm dünya yollarında görebilmek. Bu ortaklık Hyundai’nin araç tasarımı, güvenliği ve üretiminde ulaşmış olduğu üstün noktayı Aurora’nın kendi kendine gidebilen teknolojisiyle bir araya getirip dünyada pozitif bir fark yaratmak.Yaklaşık 50 yıllık bir üretim geçmişine sahip olan Hyundai’nin 2015 yılından bu yana sürdürdüğü otonom araç programı, Aurora ile yapılan ortaklık sayesinde daha geniş kitlelere güvenli bir şekilde ulaşmış olacak. Hyundai ayrıca bu yıl içinde hidrojenle çalışan yakıt hücreli yeni aracının da yoğun test programına başlayarak otonom sürüş teknolojileri için hem hidrojen kullanımı, hem elektrik üretim hem de sensörlerden elde edilen veriler sayesinde ideal bir platformu oluşturmuş olacak.