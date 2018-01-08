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3 yaş ve üzeri Subaru’lara bakım indirimi

3 yaş ve üzeri Subaru’lara bakım indirimi

Tarih 08 Ocak 2018, 13:40

2018 yılı boyunca Subaru yetkili servislerinde, 3 yaş ve üzeri modellere yüzde 15 ile yüzde 20 arasında değişen bakım indirimleri sunuluyor.

Subaru yetkili servislerinde 2018 yılı boyunca sürecek özel bir kampanya devreye alındı. 3 yaş ve üzeri araçlara uygulanacak olan kampanya kapsamında çeşitli oranlarda indirimler sağlanıyor. Kampanya dahilinde, periyodik bakımda kullanılan yedek parçalarda ve işçiliklerinde yüzde 15 ile yüzde 20 arasında değişen bakım indirimleri sunuluyor.   

İndirim oranı, 4 ve 5 yaşındaki 2013 ve 2014 model Subaru modellerinde yüzde 15, 5 yaş ve üzeri 2012 ve daha eski Subaru modellerinde ise yüzde 20 olarak uygulanıyor.

 

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