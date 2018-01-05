Schmitz Cargobull Mercedes-Benz işbirliği

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05 Ocak 2018, 15:02

Rüzgar direnci yüzde 18, yakıt tüketimi yüzde 4,5 tasarruf

Deneyimler ve gelişimler



Tasarruflar

Aerodinamik kamyonun temeli: Actros ﬂasi+ClassicSpace kabin





Derin donduruculu kapalı kasa üstyapı



Kasa yapısı: Düz duvarlar ve yuvarlatılmış köşeler

Kaplamalar, difüzör, spoyler rüzgar direncini azaltıyor

Güncel kullanıma uygun

Mercedes-Benz kamyon ve çekici tasarımcıları, yakıt tüketimini azaltmak, ses seviyesini düşürmek için yarı römork üreticileri ile sıkı bir işbirliği sürdürüyor. Bu kapsamda Avrupa'nın, özellikle de Almanya'nın en önemli yarı römork üreticilerinden Schmitz Cargobull'un tasarımcıları ile ortak bir aerodinamik frigorifik araç prototipi geliştirdiler.Çekici ve treylerin tek parça gibi görülmesi Mercedes-Benz'de uzun bir geleneğe sahip. 1980'li yılların ortasında araştırma ve geliştirme mühendisleri kapsamlı olarak kamyon ve römorkun aerodinamiğini incelemişlerdi. Bunu yaparken hava iletim panoları, araç yan panel kaplamaları, kenar ve köşelerin aerodinamiği ve çekici ile römorkun arta taraflarının aerodinamiği ayrıntılarıyla ele alındı. Şirketin rüzgar tüneline sahip olması ve bunun ar-genin yanında olmasının çok değerli olduğu ifade ediliyordu.Çevre korumanın gündemde olmadığı, yakıt tasarrufunun tek başına en hayati konu olarak kabul edildiği o zamanlar elde edilen temel bilgiler, bugün bile geçerli ve tüm güncel araştırmaların temelini oluşturuyorlar.Günümüzde çevre koruma, kaynakların korunması ve ekonomiklik kaygıları ve gereklilikleri iç içe geçmiş durumda.Yeni ar-ge çalışmalarında, bilgisayar sümilasyonları ve rüzgar tünelindeki çalışmalar çok büyük rol oynuyor. Rüzgar tünelinde binlerce saat süren çalışmalarda tüm detaylar en ince noktasına kadar mercek altına alınıyor.Mercedes-Benz ve Schmitz Cargobull'un aerodinamik araç kombinasyonunda hava direnci %18, yakıt tüketimi uzun yolda %4-5 oranında azalıyor. Rüzgar tünelinde yapılan bu ölçümleri, araçların yol testleri de doğruluyor.Yılda 150.000 kilometre yapan bir uzun yol aracı bu şekilde yılda 2.000 litre yakıt tasarrufu sağlıyor. Çevreye de yılda 5 ton daha az karbondioksit salınıyor.Mercedes-Benz aerodinamik kamyonun temeli 2 dingilli bir çekici; ClassicSpace kabinli Actros. Alternatif olarak yeni Antos kabini bulunuyor.Actros çekicide bir değişiklik görülmüyor çünkü zaten aerodinamik olarak optimize edilmiş durumda. Yalnız tavanda bir adet hava iletim spoyleri, kupanın yanlarında klapeler ve aksların arasında yan panel kaplamaları bulunuyor.Bu aerodinamik paket fabrika çıkışı sunulabiliyor. Klapeler Mercedes'in aksesuar programından ve kabinlerle tam uyumlu olarak kullanılabiliyorlar.Schmitz aerodinamik yarı römork bir derin donduruculu kasaya sahip. Tipik bir uzun yol üstyapısı. Bilinen kapalı kasa 13,6 metre uzunluğunda ve 2,6 metre genişliğinde. Yükseklik 4 metre. Standart şasi ve kapalı kasa aerodinamik unsurlarla farklılaşıyor.Bu konuda römorkun eksiksiz olması için Schmitz Cargobull çok dikkatli çalışmış. Dizayn çalışmaları bilgisayarda geliştirildikten sonra gerçeğe dönüştürülmüş.Kasa dış yüzeyi düz alüminyum plakalardan oluşuyor ve hava direnci çok düşük. Yan kaplamalar ve üst kenarlar, kasa ile uyum içerisinde.Aerodinamik çekicideki kaplamalar da arka bölümde içeri doğru çekilmiş ve havayı arka bölümde bulunan difüzöre iletiyor. Bu kısım aracın altındaki panel koruması ile tam entegre. Aracın karşısından gelen hava akımını, aracın altına doğru iletiyor. Araca gelen rüzgarı, sürtünmeyi azaltarak mümkün olan en kısa sürede tahliye eden difüzör, daha iyi yol tutuşa da katkı yapıyor.Aerodinamik kamyonun alt bölümünde de kaplamalar var. Bu şekilde neredeyse tamamen kapalı, ideal aerodinamik yapıya sahip bir gövde oluşturulmuş. Kaplamalarda motor sıcaklığını atmak için yarıklar bulunuyor.Aerodinamik araç konseptinin özelliklerinden bir tanesi de arka portal kapının da aerodinamik yapılı olması. Portalın katlanır elemanları treyler ile aynı yapıda. İhtiyaç halinde yanlara doğru açılıyorlar. Buradaki yükleme duvarından da yükleme bölümüne giriliyor.Aerodinamik treylerdeki birçok önlem, araç kombinasyonunun rüzgar direncini azaltıyor. Treylerin başı rüzgar direncinin az olacağı şekilde geliştirilmiş yani çekici ile arasındaki mesafe azaltılmış. Bu sayede rüzgar - hava direnci %1 oranında azalıyor. Burada derin dondurucu da yer alıyor. Hava kanalları gerekli olan havalandırmayı sağlıyor.Treylerin yan kaplamaları kompozit materyallerden ve hava direncinin %8 oranında daha az olmasını sağlıyorlar.Kaplamalar hava direncini arka tarafa doğru kanalize ediyor. Arkadaki difüzör, araç altındaki kaplamanın paralel şekilde kapatılmasını sağlıyor. Burada da bu kompozit materyaller sayesinde hava direnci %2'ye kadar azalıyor. Difüzörün çalışma alanı kasanın panellerini de kapsıyor. Treylerin yuvarlak arka aydınlatma ışıkları, destek ayakları da aerodinamik iyileştirmelere sahip.Mercedes ve Schmitz Cargobull geliştiricileri, aerodinamik treylerin günlük kullanımda işe yararlılığını özellikle göz önünde bulundurmuşlar.Treylerin arka kanatları yükleme ve boşaltmada otomatik olarak 10 derece yukarı doğru açı değiştiriyor ve arka kapıların açılabilmesine imkan tanıyor. Araç durduğunda yan kanatlar otomatik olarak elektrikli motorlar sayesinde kapıların üstüne geliyor. Böylece kapıların açılımı 245 derecelik bir açı ile gerçekleşiyor. Üstyapının arka portal kapısı rahat bir şekilde kullanılıyor.Manevra yaparken bir sıkıntı oluşmuyor, yükleme rampalarına rahat bir şekilde aracın arkası yanaştırılabiliyor. Römorkun arkasında yer alan tamponlar da işin kolaylıkla yapılabilmesini sağlıyor.Aracın yanlarındaki aerodinamik kaplamaların yerden yüksekliği 350 mm. Bu sayede rampalara aracın yanaşması mümkün oluyor.Römork destek ayaklarının yapılan işe uygun olmasına dikkat edilmiş. Araçta pratik bir palet kutusu ve de üstyapının yanlarında sinyal ışıkları da bulunuyor.Treylerin arkasındaki aerodinamik konseptin önemli bir parçası da "Boat-Tail" adı verilen, römorkun arkasında bulunan 400 mm uzunluğundaki kuyruk bölümü. Bu bölüm hava direncini %7 oranında azaltıyor. Katlanır klapelerden oluşan bölümden kargo bölümüne rahatlıkla giriliyor. Bu arka bölümün kanat klapeleri alüminyum profillerden imal ediliyor.