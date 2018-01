“ Eyy inşaatçı dile benden ne dilersen ! ”

Anasayfa » Ağır Ticari

05 Ocak 2018, 14:36

İnşaat kamyonlarını farklı bir ad ile ayırdığından bu yana geçen sürede, bu alanda çok büyük bir çeşitlilik oluşturan Mercedes-Benz, inşaat sahalarında kullanılan tüm aks, kabin, motor gücü ve aktarma organı tipleri ile birlikte özel alanlarda sınırlı olarak kullanılan tüm donanımları sunuyor.

Çeşitliliğin temeli

Serinin ağırları



Bazı yenilikler



Motorlar









Yeni OM 470

Şanzımanlar



Kabin seçenekleri

Bunların bazıları henüz anlamlı müşteri ve pazar büyüklüğüne erişmese de uygulamada yerini almış durumdalar. Tüm bu yenilikler, 2017’nin sonunda Sauberg test alanında ve Branchen-Informations-Center’da tanıtıldı.Mercedes-Benz inşaat kamyonlarını sektörün tüm beklentilerini karşılayacak şekilde geliştirdiğini göstermek için Almanya’da Performans Günleri etkinliği düzenledi.Etkinlik kapsamında; ürünlerin tarihsel gelişimi ve en güncel halleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı, oluşturulan özel istasyonlarda ürün detayları anlatıldı ve farklı özelliklere sahip ürünlerle çok farklı sürüş koşullarını içeren test sürüşleri gerçekleştirildi. Avrupa’nın bütün ülkelerinden katılım sağlanan etkinliğin test sürüşleri; Branchen-Informations-Center, bir şantiyede karşılaşılabilecek tüm zorlukları kapsayan istasyonları olan Sauberg test alanı ve Mercedes’in tarihinin yazıldığı bölgede akan trafikte, özel kapalı inşaat alanlarında yapıldı.4x2 ve 4x4, arkadan itiş veya önden çekişli 3 akslı 6x2, 6x4 ve 6x6, 4 akslı versiyonlar 8x2 arkadan itişli, 8x4, 8x4 arkadan itişli, 8x6 ve 8x8 aks konfigürasyonları; çelik süspansiyon ve havalı süspansiyon tipleri, yol veya offroad kullanımına yönelik şasileri, farklı aks mesafeleri, farklı kabin tipleri ve motor alternatifleri; kasalı, damperli, beton mikseri kamyon ve çekicileri ve de özel araçları ile Arocs, son derece geniş bir çeşitlilik sunuyor.Ürün gamının tepe noktasında 250 tona kadar çekme kapasitesiyle Arocs SLT ve Actros SLT ağır çekiciler yer alıyor.3, 4 ve ek aksla 5 akslı; 2 veya tüm akslardan çekişli olabilen araçlar; 652 Bg (460 kW) ve 3.000 Nm’ye kadar güç alternatifleri ve oranları çok iyi ayarlanmış 16 vitesli PowerShift şanzımanla sunuluyor.SLT’de hidrolik kalkış kavraması ile retarderi tek bir yapıda sunan Turbo-Retarder Kavrama (TRK) bulunuyor. TRK araca hassas bir kalkış ve oldukça düşük hızlarda bile rahat bir manevra kabiliyeti sağlarken, birincil retarder olarak 476 Bg’lik (350 kW) fren performansı oluşturuyor. 646 Bg’ye (475 kW) kadar güç üreten yüksek performanslı motor freni ile birlikte TRK daha fazla sürüş güvenliği sunuyor. Sürücü kabininin arkasında konumlandırılan ve bir kaplama ile gizlenen bölmede; soğutma sistemi, hidrolik sistem, 900 litre hacimli yakıt deposu, basınçlı hava tankı ve diğer ekipmanlar bulunuyor.TRK; havalı süspansiyon, Mesafe Takip Sistemi, acil durum fren asistanı Active Brake Assist ile donatılan Arocs 6x4 şasili versiyonlarla kombine edilebiliyor. OM 471 tipi motor ile birlikte kombine edildiğinde TRK 80 kW ve 350 Nm’lik motoru destekleyen ilave bir güç çıkışı (şanzıman PTO) sunuyor.8x4 ve diğer aks mesafelerinde elektrik destekli Servotwin direksiyon sunuluyor.Değiştirilebilir hidrolik kalkış yardımcısı HAD (Hydraulic Auxiliary Drive), 3.300 mm’lik dingil mesafesine sahip çekici versiyonları ve tehlikeli malların taşınmasında (ADR) tercih edilebiliyor. HAD ile donatılan Arocs modellerinde; L tipi sürücü kabinlerinde 320 mm’lik motor tüneli yüksekliği ve M tipi kabinde bir dökme yük kapağı yeni bir özellik olarak göze çarpıyor.Mercedes opsiyonel olarak yeni bir ekran yapısına sahip lastik basınç izleme sistemi de sunuyor. Lastikteki hedef basınç, dış hava sıcaklığından bağımsız olarak gösteriliyor.Arocs’un 2 ve 3 akslı N3 sınıfı yol versiyonları isteğe bağlı olarak yaya tanıma özelliğine sahip acil fren yardımcısı yeni Active Brake Assist 4 ile donatılıyor.7,7 litre, 10,7 litre, 12,8 litre ve 15,6 litre hacimli sıralı 6 silindirli Mercedes OM motorlar; 238 Bg (175 kW) - 1.000 Nm ila 625 Bg (460 kW) - 3.000 Nm aralığında 18 güç alternatifi sunuyor.Mercedes tüm ağır hizmet motorlarını ilave verimlilik için geliştirirken, yeni düşük sürtünmeli motor yağlarının yanı sıra şanzımanlar ve akslarda da geliştirmeler yapmış. Öngörülü sürüş sistemi Prediktif Powertrain Control (PPC) de daha hassas bir sürüş stratejisi elde etmek üzere optimize edilmiş.Yüksek verimlilik ve minimum tüketim için geliştirilmiş yeni nesil OM 470 motorunun teknolojik yenilikleri; daha yüksek rail basıncı ve maksimum 2.700 bar enjeksiyon basıncı, daha yüksek debili yeni 7 delikli enjeksiyon, 1 ile 3 ve 4 ile 6. silindirler arasında asimetrik enjeksiyon, pistonda omega şeklinde bir girinti bulunan yeni yanma odası şekli, daha yüksek sıkıştırma oranı ve düşük oranlı kademesiz değişken egzoz gazı geri dönüşümü gibi nitelikler. Mercedes üretimi olan yeni turbo beslemenin çalışma düzeni tamamen otomatik ayarlanırken Wastegate valf, artırılmış basınç kontrolü, EGR sensörü ve AGR kontrolü devre dışı kalıyor.Mercedes, Arocs’ta motor gücüne göre standart olarak PowerShift 3 tam otomatik şanzımanın 8 ve 12 viteslisini; isteğe bağlı olarak da 16 vitelisini sunuyor. Birinci vitesten geri vitese doğrudan geçme, daha hızlı manevra mümkün. “Offroad” veya “Power” sürüş programlarının her biri de birkaç sürüş moduna sahip. Örneğin arazideki çekiş problemleri için sunulan serbest salınım modu gibi ilave fonksiyonlar sürücüyü destekliyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak manuel şanzımanlar da var.Arocs belirgin kepçe tırnağı görünümlü ön ızgara, ayna kapaklar, hareketli basamak, çelik köşelere sahip 3 parça ön tamponla donatılıyor.2 farklı sürücü kabini genişliği, 3 farklı uzunluk, 2 farklı motor tüneli yüksekliği ve tamamen düz bir zemin kombinasyonu ile 9 farklı sürücü kabini alternatifi oluşturulmuş.Şantiyeler ve girişlerinde daha küçük bir Arocs gerektiğinde, 2.300 mm kabin genişliğine sahip M ve L versiyonlarıyla ClassicSpace LowRoof sürücü kabini devreye giriyor. Bu versiyon standart versiyondan 100 mm daha alçak. OM 470 motor, motor tüneli 320 mm olan ClassicSpace LowRoof ile kombine edildiğinde tavan yüksekliği 280 mm alçalıyor.2.500 mm genişliğindeki kabine sahip Arocs için Home-Line ve Style-Line olmak üzere iki donanım versiyonu sunuluyor. StreamSpace ve BigSpace sürücü kabinine sahip SoloStar Concept donanımıyla da damperli araçlarda konfor artıyor.Mercedes-Benz, 44 tona kadar olan karayolu ağırlıklı inşaat taşımaları için Actros 4x2 LS çekiciyi de geliştirmiş.Damperli yarı römorkla donatılan çekicinin uzmanlık alanı dökme yük taşımacılığı.Yerden 6 cm daha fazla yüksekliğe sahip olan çekici hareketli basamakla donatılabiliyor. Eşdeğer bir Arocs 4x2 ile karşılaştırıldığında 150 kg’a kadar ağırlık avantajı bulunuyor. Çekici 320 ve 170 mm motor tüneli versiyonları ve tüm güç alternatifleri dâhil OM 470 ve OM 471 motor seçenekleriyle sunuluyor. İsteğe bağlı olarak yayaları ve bisikletlileri korumak için geliştirilen Dönüş Asistanı da dâhil olmak üzere tüm yardımcı güvenlik sistemleri ile donatılabiliyor.Mercedes 4x2 çekicilerini, şantiye içi zor yollarda patinaja düşülmesi anında, ön dingile de çekiş gücü sunan değiştirilebilir hidrolik kalkış yardımcısı ile donatıyor.