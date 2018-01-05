Peugeot 308TCR, pistlere hazır

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05 Ocak 2018, 12:31

Peugeot Sport ürün gamı yeni Peugeot 308TCR’nin de aileye dahil olmasıyla 2018'de daha da güçleniyor.

Peugeot 208 Racing Cup ve Peugeot 308 Racing Cup’ın bir üst basamağını oluşturan yeni Peugeot 308 TCR, Peugeot Sport’un sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimi gözler önüne seriyor ve markanın ürün çeşitliliğini daha da arttırıyor.Peugeot 308’in yarış versiyonunun şasi, motor, şanzıman ve aerodinamik mimarisi tamamen TCR’ye özgü olup VLN (Almanya), CER (İspanya) CITE (İtalya), BGDC'de (Belçika) ve diğer 24 saat dayanıklılık yarışlarının gereksinimlerini yerine getiriyor.Her ne kadar Peugeot 308TCR, Peugeot 308 Racing Cup üzerinden geliştirilmiş olsa da iki otomobil tamamen farklı felsefeye sahip. Peugeot 308TCR safkan bir performans sunuyor. THP motor egzoz ve turbo da dahil olmak üzere kapsamlı bir şekilde optimize edilirken yüksek litre başına güç üretimiyle dikkat çekiyor. 350 HP güç ve 3.000 d/d itibariyle 420 Nm tork üreten dört silindirli turbo motor bütün bir WTCR sezonunun gereksiniminin iki katı olan 5.000 km sorunsuz görev yapabiliyor. Motorun üretmiş olduğu güç Peugeot 308 Racing Cup örneğinde olduğu gibi özel olarak geliştirilmiş olan ve direksiyondan kumanda edilebilen altı kademeli sıralı şanzıman tarafından tekerleklere aktarılıyor.Yükseklik, iz genişliği ve kamber açısı da dahil olmak üzere ön ve aks geometrisi kullanılacak olan piste göre ayarlanabilirken, gücü dizginlemek ve yüksek pist performansına dayanmak üzere önde hava kanallı 378 mm çapında altı piston kaliperli ve arka aksta 270 mm çapında iki piston kaliperli diskler devreye giriyor. Özel olarak geliştirilen 18 inçlik jantları 27-65/18 ebatlarında lastikler çevreliyor.Sadece teknik mimarisiyle heyecan uyandıran bir performans sunmakla kalmayan Peugeot 308TCR, yüksek performansı aerodinamik olarak destekleyen ve görsel olarak da heyecan uyandıran bir tasarımla dikkat çekiyor. Peugeot 308TCR, Peugeot Sport ve Centre De Style Peugeot tasarımcılarının işbirliği ile geliştirildi. Burun kısmı radyatör ve intercoolera temiz hava akışını optimize ederken, ön tampon altı eklentisi ise mümkün olan en yüksek yere basma kuvvetini üretiyor. Ön bölümde olduğu gibi arka kısımda da heybetli bir difüzör mümkün olan en yüksek yere basma kuvvetini üretmek üzere devreye giriyor.Ocak ayı itibariyle siparişe açılan Peugeot 308TCR’nin ilk teslimatları Nisan ayında başlayacak olup araç 2018 Cenevre Otomobil Fuarındaki Peugeot standında sergilenecek.“Peugeot 308 Racing Cup zaten TCR için uygundu. Ancak TCR regülasyonlarına bağlı şampiyonaların hızlı bir şekilde gelişmesi, bizleri 2018 FIA Dünya Pist Otomobilleri Şampiyonası (WTCR) da dahil, müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak performansı aramaya yöneltti. Peugeot 308TCR, Peugeot Sport’un bilgi birikimi ve deneyiminin gelmiş olduğu en son noktayı temsil ederken, sergilemiş olduğu üstün performans ve sürüş keyfiyle müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılıyor.”“Peugeot 308TCR ulusal ve uluslararası birçok yarış serisinin gereksinimlerini yerine getiren bir otomobil. Amacımız, sadece spor bakış açısıyla değil, aynı zamanda ekonomi bakış açısıyla da rekabet noktasında bir sonraki aşamaya geçmek. Otomobili geliştirirken performans ve güvenilirlikten ödün vermeden işletme maliyetlerini makul ölçüde tutmak önemli bir faktördü.”