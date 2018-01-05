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MAN, 2018'in ilk teslimatını gerçekleştirdi

MAN, 2018'in ilk teslimatını gerçekleştirdi

Tarih 05 Ocak 2018, 12:23

Yaklaşık 40 yıllık geçmişi ile Türkiye lojistik sektörünün köklü ve güçlü markalarından Solmaz Nakliyat, 6 adet MAN TGS 18.440 BLS Uzunyol çekici alarak, araç filosunu daha da güçlendirdi.

Ağırlıklı olarak yurtiçi nakliyede kullanılacak olan MAN çekiciler, 3 yıllık BuyBack (geri alım garantisi) ile alındı.



Ankara, Akyurt’taki MAN Tesisleri’nde, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Bölge Satış Koordinatörü Ferit Aslan Akman’ın evsahipliğinde gerçekleştirilen teslimat töreninde Solmaz Nakliyat’ı ise İş Geliştirme Müdürü Korcan Tuğrul temsil etti.

MAN’ın Euro 6C ile yakaladığı performans ve tasarrufa dikkat çeken Korcan Tuğrul, “MAN araçları, teknolojisi ve nitelikleri ile farklılaşıyor. Bununla birlikte hizmet alanında da sundukları ayrıcalıklarla önümüze, öngörülebilir işletme maliyetleri ve hatta ömür boyu maliyetler konusunda gerçekçi bir tablo koyabiliyorlar. Bu da yakıtın, planlamanın çok büyük önem arz ettiği sektörümüzde önemli avantajlar sağlıyor” dedi.  

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Bölge Satış Koordinatörü Ferit Aslan Akman da, iki firma arasındaki işbirliğinin uzun yıllar daha da güçlenerek süreceğine olan inancını dile getirerek, araçların hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

 

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