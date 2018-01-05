Hareket Esenköy RES‘te rüzgara yön veriyor

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05 Ocak 2018, 12:04

Kuruluşundan bugüne Türkiye genelinde 101 RES projesine imza atan Hareket, Esenköy RES projesinin de kurulumunu gerçekleştiriyor.





Kuruluşundan bugüne Türkiye genelinde 101 RES projesine imza atarak kırılması zor bir rekora atan imza atan proje taşımacılığı ve yük mühendisliği lideri Hareket, Nordex tarafından Türkiye’de ilki yapılan damperli sistem türbin tipi rüzgar enerji santralinin bir diğer ayağı olan Esenköy RES projesinin de kurulumunu gerçekleştiriyor.Kule ve kanat boylarından dolayı taşımalar karayolu aracılığıyla yapılamadığından, TPI İzmir’den gelen kanatlar, Ateş Çelik Bergama İzmir’den gelen kuleler ve Gemport Limanı’ndan gelen diğer ekipmanların taşıması, Bandırma Limanı’ndan Ro-Ro’ya yüklenerek sağlanıyor. Hareket, taşımada 57 metre uzunluğundaki kanatlar için 4-5 dingil Faymonville uzatmalı dorse; kule, nacelle, hub ve drive trainler için 6-8 dingil Faymonville uzatmalı dorse kullanıyor.Toplam 9 adet N117/TS106 3,6 MW rüzgar türbininin montaj işlemlerini de üstlenen Hareket , çalışmalarını CC 2800 600 ton paletli vinç başta olmak üzere çeşitli paletli ve mobil vinçlerle sürdürüyor. 2017 Ağustos ayında başlayan çalışmalar devam ediyor.