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Ağır tonajlı trafo ‘hareket‘i

Ağır tonajlı trafo ‘hareket‘i

Tarih 04 Ocak 2018, 11:05

Ağır taşımacılıkta zorlu projelere imza atan Hareket, Gebze GE Grid Fabrikası’ndan Derince Safi Limanı’na ag&#774;ır tonajlı trafoların nakliyesini gerçekles&#807;tirdi.

Ağır tonajlı trafoların Gebze fabrikadan Derince Limanı’na karayolu ile taşıması mümkün olmadığından, Tuzla UDH Limanı’na kadar karayolu, UDH Limanı’ndan ise denizyolu kullanılarak barge ile limana teslim edildi.

12,50x5,25x4,75 metre ebatlarında 364 tonluk ve 12,50x5,15x4,80 metre ebatlarında 371 tonluk trafoların taşımasını; karayolu nakliyesinde 24 dingil hidrolik dorse, deniz yolu nakliyesinde ise 2000 ton kapasiteli barge kullanarak gerçekleştiren Hareket, taşıma alanında sunduğu proje bazlı başarılı çözümlerle fark yaratıyor.

 

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