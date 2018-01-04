Ağır tonajlı trafo ‘hareket‘i

Ağır tonajlı trafoların Gebze fabrikadan Derince Limanı’na karayolu ile taşıması mümkün olmadığından, Tuzla UDH Limanı’na kadar karayolu, UDH Limanı’ndan ise denizyolu kullanılarak barge ile limana teslim edildi. 12,50x5,25x4,75 metre ebatlarında 364 tonluk ve 12,50x5,15x4,80 metre ebatlarında 371 tonluk trafoların taşımasını; karayolu nakliyesinde 24 dingil hidrolik dorse, deniz yolu nakliyesinde ise 2000 ton kapasiteli barge kullanarak gerçekleştiren Hareket, taşıma alanında sunduğu proje bazlı başarılı çözümlerle fark yaratıyor.

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.

RSS Kaynağı Design by Medya-x