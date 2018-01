Anasayfa » Otomobil

Renault SYMBIOZ Demo Car ile otonom sürüş

04 Ocak 2018, 11:02

Renault, otonom olarak tasarlanmış ilk süratli prototip olan SYMBIOZ demo car test sürüşleri ile markanın kısa vadeli 2023 vizyonunu vurguluyor.