TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Her dört kişiden biri taksiyi kartla ödedi

Her dört kişiden biri taksiyi kartla ödedi

Tarih 04 Ocak 2018, 10:55

Tek tuşla taksi hizmeti sağlayan akıllı telefon uygulaması BiTaksi, güncellemeleri ve ülke ekonomisine sağladığı katkı ile 2017 yılında da büyümeye devam etti

Hizmete girdiği günden bu yana 2,5 milyon kişi tarafından cebe indirilen BiTaksi’de 2017 yılı boyunca 6 milyon yolculuk yapıldı ve 1,5 milyon yolculuk kartla ödendi. Ekonominin kayıt altına alınmasına kolaylık sağlayan BiTaksi ile İstanbul ve Ankara’da 42 milyon km yol katedildi. BiTaksi kullanan 10 bin aktif sürücü, aylık gelirlerine ek olarak ortalama 1500 TL daha kazandı.

2017 yılında İstanbul’da BiTaksi’nin en çok kullanıldığı ilçelerde Kadıköy, Ataşehir ve Beşiktaş ilk sıraları paylaştı. Taksinin en yoğun kullanıldığı sabah 08:00-09:00 saatleri arasında kullanıcılara işe yetişme telaşında en büyük desteği BiTaksi sağladı. BiTaksi’nin en çok gezdiği gün ise Cuma oldu. Hafta sonları da Kadıköy, Yeşilköy ve Bostancı kullanıcıları BiTaksi olmadan yolculuk yapmadı.

BiTaksi yaptığı güncellemelerle bu yıl da kullanıcılarının yolculuk kalitesini yükseltti
2017 yılında BiTaksi, yolculara memnun kalmadığı sürücülerle bir daha eşleşmeme imkanı sundu, yolcuların 1 ve 2 yıldız verdikleri yorumları sürücüler tarafından görüntülenemez hale getirdi. Yolculuk sonuna “Müşteri Hizmetleri Beni Arasın” seçeneği ekleyerek, BiTaksi sürücüsünün sistemde kalmak için gereken yıldız ortalamasını 5 üzerinden 4 yerine 4,5’a çıkardı. Yolcuların ve taksi sürücülerinin gizliliğini korumak için telefon numaralarını maskeleyen BiTaksi, bu güncellemelerle güvenliğe verdiği önemi bir kez daha vurguladı.

Uygulamanın diğer önemli bir geliştirmesi ise varış noktası güncellemesi oldu. Bu yenilikle BiTaksi kullanıcıları artık yolculuk öncesinde veya yolculuk sırasında varış noktasını seçerek, yol tarifi yapmak zorunda kalmadan en kolay yoldan hedeflenen adrese ulaştı.

7/24 ulaşılabilen müşteri hizmetleri ve uygulama içerisindeki geliştirmelerle sürücülerin ve kullanıcıların daha iyi ve kaliteli hizmet almasını hedefleyen BiTaksi, güncellemelerini önümüzdeki yıl da sürdürecek.


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Ford Otosan, mühendislik ihracatıyla yine lider

 Ford Otosan, mühendislik ihracatıyla yine lider Türkiye ihracat lideri Ford Otosan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği “Türkiye’nin 500 Büyük Hizme...

Tur Assist, ISO 9001:2015 versiyonuna geçişini başarıyla tamamladı

 Tur Assist, ISO 9001:2015 versiyonuna geçişini başarıyla tamamladı 1996 yılından bu yana Türkiye’de 7 gün 24 saat acil hizmetler sunan asistans sektörünün öncü firması Tur Assist, se...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Ortalamaları yükseltmek

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x