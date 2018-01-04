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Her dört kişiden biri taksiyi kartla ödedi

04 Ocak 2018, 10:55

Tek tuşla taksi hizmeti sağlayan akıllı telefon uygulaması BiTaksi, güncellemeleri ve ülke ekonomisine sağladığı katkı ile 2017 yılında da büyümeye devam etti

Hizmete girdiği günden bu yana 2,5 milyon kişi tarafından cebe indirilen BiTaksi’de 2017 yılı boyunca 6 milyon yolculuk yapıldı ve 1,5 milyon yolculuk kartla ödendi. Ekonominin kayıt altına alınmasına kolaylık sağlayan BiTaksi ile İstanbul ve Ankara’da 42 milyon km yol katedildi. BiTaksi kullanan 10 bin aktif sürücü, aylık gelirlerine ek olarak ortalama 1500 TL daha kazandı.



2017 yılında İstanbul’da BiTaksi’nin en çok kullanıldığı ilçelerde Kadıköy, Ataşehir ve Beşiktaş ilk sıraları paylaştı. Taksinin en yoğun kullanıldığı sabah 08:00-09:00 saatleri arasında kullanıcılara işe yetişme telaşında en büyük desteği BiTaksi sağladı. BiTaksi’nin en çok gezdiği gün ise Cuma oldu. Hafta sonları da Kadıköy, Yeşilköy ve Bostancı kullanıcıları BiTaksi olmadan yolculuk yapmadı.



BiTaksi yaptığı güncellemelerle bu yıl da kullanıcılarının yolculuk kalitesini yükseltti

2017 yılında BiTaksi, yolculara memnun kalmadığı sürücülerle bir daha eşleşmeme imkanı sundu, yolcuların 1 ve 2 yıldız verdikleri yorumları sürücüler tarafından görüntülenemez hale getirdi. Yolculuk sonuna “Müşteri Hizmetleri Beni Arasın” seçeneği ekleyerek, BiTaksi sürücüsünün sistemde kalmak için gereken yıldız ortalamasını 5 üzerinden 4 yerine 4,5’a çıkardı. Yolcuların ve taksi sürücülerinin gizliliğini korumak için telefon numaralarını maskeleyen BiTaksi, bu güncellemelerle güvenliğe verdiği önemi bir kez daha vurguladı.



Uygulamanın diğer önemli bir geliştirmesi ise varış noktası güncellemesi oldu. Bu yenilikle BiTaksi kullanıcıları artık yolculuk öncesinde veya yolculuk sırasında varış noktasını seçerek, yol tarifi yapmak zorunda kalmadan en kolay yoldan hedeflenen adrese ulaştı.



7/24 ulaşılabilen müşteri hizmetleri ve uygulama içerisindeki geliştirmelerle sürücülerin ve kullanıcıların daha iyi ve kaliteli hizmet almasını hedefleyen BiTaksi, güncellemelerini önümüzdeki yıl da sürdürecek.





